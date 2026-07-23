ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası

Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri: Ahbap soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı, Özgür Özel'in vedası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama, eğitim helikopteri düştü

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AHBAP SORUŞTURMASI: 5 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDIAHBAP Derneği soruşturması kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Bugüne kadar soruşturma kaps... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AHBAP SORUŞTURMASI: 5 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDIAHBAP Derneği soruşturması kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Bugüne kadar soruşturma kapsamında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur dahil 27 şüpheli tutuklandı. ÖZGÜR ÖZEL'İN VEDASI SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMAÖzgür Özel'in dün yaptığı CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri, "Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı topladı. Özel ise partisinin 52'si görevden alınmış 74 il başkanıyla toplantı yaptı.ANKARA'DA EĞİTİM HELİKOPTERİ DÜŞTÜAnkara Temelli'de eğitim helikopteri düştü, 1 kişi öldü 1 kşi de yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazada Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.GÜLİSTAN DOKU GÖMÜLDÜ MÜ?Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, "Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşıldığını" açıkladı. Dünkü operasyonda 2 korucunun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.İRAN: ABD, HÜRMÜZ'DEKİ LARK ADASI'NA SALDIRDIÖte yandan İran basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu. PETROL 100 DOLARA YENİDEN YAKLAŞIYORVe bu saldırıların sürmesi ile küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 6 hafta sonra ilk kez 95 doların üzerine çıktı. "TRUMP, FIFA BAŞKANI'NI BM GENEL SEKRETERİ YAPMAK İSTİYOR" İDDİASIŞimdi ABD Başkanı Trump ile devam edeceğiz. New York Post'un haberine göre, Trump, bu yıl sonunda görev süresi dolacak BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine FIFA Başkanı Infantino'nun seçilmesini istiyor. ABD'de Kasım ayında ara seçimin olacağını ve anketlerde Trump'ın durumunun pek parlak olmadığını da aktaralım. BEŞİKTAŞ, MİDTJYLLAND'I AĞIRLIYORBeşiktaş, yeni sezonunun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı bu akşam konuk ediyor. Bu maç yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun siyah-beyazlıların başındaki ilk resmi karşılaşması olacak. Daha Az Göster