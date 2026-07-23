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        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı

        AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı ifadeye çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:33 Güncelleme:
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        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı

        AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 6 isim daha ifadeye çağrıldı.

        AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter dün, Fatih Portakal ise bugün adliyeye giderek ifade vermişti.

        6 İSİM DAHA ÇAĞRILDI

        Bugün ise soruşturma kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı ifadeye çağırdı.

        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi Haberi Görüntüle

        Soruşturma kapsamında söz konusu isimlerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

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        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı

        Ne olmuştu?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

        Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.

        Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

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