AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 6 isim daha ifadeye çağrıldı.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter dün, Fatih Portakal ise bugün adliyeye giderek ifade vermişti.

6 İSİM DAHA ÇAĞRILDI

Bugün ise soruşturma kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı ifadeye çağırdı.

Fatih Portakal ifade verdi Haberi Görüntüle

Soruşturma kapsamında söz konusu isimlerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

REKLAM