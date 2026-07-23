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        Haberler Sağlık İklim değişikliği inme riskini artırıyor

        İklim değişikliği inme riskini artırıyor

        İklim değişikliği ve çevre kirliliğinin yalnızca doğayı değil, insan sağlığını da tehdit ettiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmet Üstün, "Artan hava sıcaklıkları, hava kirliliği ve orman yangınlarının oluşturduğu kirleticiler inme riskini artırıyor. Özellikle ileri yaştaki bireylerin ve risk grubundaki kişilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        İklim değişikliği inme riskini artırıyor

        Son yıllarda artan sıcaklıkların, hava kirliliği ve çevresel değişimlerin sadece iklimi değil, beyin sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini belirten Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmet Üstün, iklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan sıcaklık, nem ve hava basıncı değişimlerinin inme riskini artırabileceğine dikkat çekerek, çevreyi korumanın aynı zamanda toplum sağlığını korumak anlamına geldiğini ifade etti.

        "HAVA KİRLİLİĞİ DAMAR SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

        Fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliğinin damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade eden Dr. Üstün, “Karbonmonoksit, metan, kükürt dioksit ve azot oksit gibi kirletici gazlar damarların iç yüzeyinde hasara yol açabiliyor. Bu durum damar sertliğini artırırken kanın pıhtılaşma eğilimini de yükseltiyor. Ayrıca vücuttaki iltihabi sürecin artmasına neden olarak inme gelişme riskini artırabiliyor” diye konuştu.

        "İLERİ YAŞTAKİLER VE ERKEKLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA"

        İklim değişikliğinin etkilerinden özellikle ileri yaştaki bireylerin daha fazla etkilendiğini belirten Dr. Üstün, erkeklerde de inme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Üstün, risk grubunda bulunan kişilerin sıcak havalarda sıvı tüketimine dikkat etmeleri, aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve kronik hastalıklarını düzenli takip ettirmeleri gerektiğini ifade etti.

        "ÇEVREYİ KORUMAK SAĞLIĞI DA KORUMAK DEMEK"

        İnme riskinin azaltılmasında çevresel önlemlerin de büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Üstün, “Fosil yakıt kullanımının azaltılması, gaz emisyonlarının düşürülmesi, yeşil alanların artırılması ve yürüyüş ile bisiklet kullanımının teşvik edilmesi hem çevrenin korunmasına hem de toplum sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

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