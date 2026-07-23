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        Haberler Gündem Yargı Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş'a tutuklama talebi: Hesaplarına erişim engeli getirildi

        Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş'a tutuklama talebi: Hesaplarına erişim engeli getirildi

        Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        AA'daki habere göre; başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.

        ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

        Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

        TUTUKLAMA TALEBİ

        Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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