Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralı değişmeyecek!

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son dönemde sıkça tartışılan ve TFF tarafından 10+4 olarak belirlenen yabancı kuralı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı öncesi konuşan Doğan, Kulüpler Birliği olarak yabancı kuralının değiştirilmesi yönünde TFF'ye yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirtti.

TFF'nin kararının ardından Trabzonspor ve diğer kulüplerin 10+4'e göre kadro yapılanması oluşturduğunu altını çizen Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Kural değişikliğiyle ilgili bir şey gündemde değil. Kulüpler Birliği, herhalde 3 hafta 1 ay önce, ondan önce de 4 ay önce karar almıştı. TFF ile görüştük, kararlarından dönmeyeceklerini söyledi. 1 ay önce çeşitli kulüplerimizin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu, karar aldık. TFF kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Bu görüşmeden sonra Sayın Hacıosmanoğlu ile bir daha görüştüm. Kulüpler artık planlamasını yaptı. Trabzonspor kural değişsin diye oy vermişti. Biz de destek verdik ama biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Trabzonspor bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz. TFF'nin de kararı net, kural değişeceğini sanmıyorum."