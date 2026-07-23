Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında AHBAP Derneği ile Şile Belediyesi arasındaki organik finansal ilişkiler ve usulsüz çek kullanımı belgelendi.

AHBAP SORUŞTURMASI, ŞİLE BELEDİYESİ OPERASYONUYLA KESİŞTİ

İHA'daki habere göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonlarda; etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler, bilgi sahibi beyanları, rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler, HTS kayıtları ile banka hesap hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu 6 farklı eyleme ilişkin yeni suç şüphesine ulaşılmıştı.

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Bu kapsamda 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 17'si operasyon sırasında yakalanırken, firari olan 1 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı.

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de yer aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında AHBAP Derneği ile Şile Belediyesi arasındaki organik finansal ilişkiler ve usulsüz çek kullanımı belgelendi.

YENİ İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu ve tanık ifadelerinde, "35. Uluslararası Şile Bezi Festivali" ihalesine ilişkin önemli iddialar ortaya atıldı.

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Raporda, ihalenin resmi olarak Sur Müzik'e verilmesine rağmen bu firmanın paravan olduğu; organizasyonun Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Koşan Adam firması tarafından fiilen yürütüldüğü, belediyeden çıkan hakediş ödemelerinin şirket ve kişilerin hesapları arasında dolaştırılarak izinin takip edilememesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda ifade veren şüphelilerden Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, "İhale Koşan Adam'a verildi, kağıt üzerinde Sur Müzik aldı. Teklif veren diğer firmalar da Sur Müzik ile organik bağı olan firmalardı" dedi.

1 MİLYON TL'LİK FARK TESPİT EDİLMEMİŞ

Bilirkişi raporunda Sur Müzik'in paravan yüklenici, Koşan Adam'ın ise asıl organizatör olduğu değerlendirildi. Festivalde yer alan sanatçıların ve sunucuların büyük bölümü tarafından Sur Müzik'i tanımadıkları ve işi kendilerine Koşan Adam firmasının getirdiği de ayrıca beyan edildi. Dosyada ayrıca ihalenin Berkant Acil'e verilmesi için Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın rüşvet talebine ilişkin çeşitli ifadeler de yer aldı.

Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı tarafından anlatılanlara göre ise, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya Oğuz Kaçmaz'ın Arif Sevik'ten 4 milyon TL ve telefonlar istediğini söylediğini; kendisinin rüşveti 3 milyon TL olarak bildiğini, telefonlarla ilgili de bilgisi olduğunu ancak 1 milyon TL farkı bilmediğini söylediğini, bu sayede de Başkan Özgür Kabadayı'nın rüşvetten haberdar olduğunu anladığı belirtildi.

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Dosyada ayrıca rüşvet itiraflarıyla birlikte festivalde sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasındaki farklar olduğu ve bu yolla belediyenin kasasının boşaltıldığı tespit edildi.

Ayrıca dosyaya Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve asistanı Yeliz Kaya'nın arasındaki yazışmalar da dahil oldu. Yazışmalarda, Acil'in Kaya'yı "Haluk Levent'in çeklerine imza atarak başını belaya sokabileceğine" yönelik uyarılarda bulunması ve "Kişisel borçlarınız için AHBAP'ın içini boşalttınız" ifadeleri yer aldı.

SANATÇILAR ÜZERİNDEN YÜKSEK ÜCRETLER ALMIŞ

Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alınan şarkıcıların büyük bir kısmının Koşan Adam firması üzerinden iş aldıklarını söylemelerine rağmen ödemelerin önemli bölümü Sur Müzik üzerinden gerçekleştirildi. Sanatçıların büyük bölümü ise Sur Müzik'i hiç tanımadıklarını ifade etti. Bu noktada bilirkişi incelemesine göre belediyeye kesilen faturalar ile sanatçıların fiilen aldıkları ücretler arasında milyonlarca liralık fark oluştu.

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Raporda örnek olarak;

Sena Şener için belediyeye 1 milyon TL ve sanatçıya 50 bin TL,

Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL ve sanatçıya 250 bin TL,

Sıla için 6 milyon 200 bin TL ve sanatçıya 625 bin TL,

Erdal Erzincan için 1 milyon 750.000 TL ve sanatçıya 37 bin 500 TL,

Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL ve sanatçıya 312 bin 500 TL ödendiği tespitlerine yer verildi.

Bilirkişi hesaplamasına göre incelenebilen kalemlerde belediye bütçesinden yaklaşık 22,79 milyon TL fatura düzenlenirken, sanatçı ve sunucuların fiilen aldığı toplam tutarın yaklaşık 1,93 milyon TL olduğu ve buna göre 20,86 milyon TL'lik bir fark ortaya çıktığı tespit edildi.

BAŞKANIN SEVGİLİSİNİ BELEDİYEDE İŞE ALDIĞI İDDİASI

Şile Belediye Festivali'ne sunucu olarak katılan eski spiker Mutlu Ulusoy tarafından verilen tanık ifadesinde ise, festival sonrası Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile yakınlaştıkları anlatıldı.

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Ünlü spikerin ifadesinde Kabadayı ile aralarında yoğun bir duygusal birliktelik yaşandığı; başkan Kabadayı'nın evliliğini çocukları nedeniyle sürdürdüğünü söylediği beyan edildi. Ulusoy tarafından bu sürecin ardından 2024 yılı Ekim-Kasım aylarında Mercan Köşk üzerinden Şile Belediyesi'nde işe başladığı ve sosyal medya biriminde iki ay kadar çalıştıktan sonra istifa ettiği ifade edildi.

Aynı ifadede Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile aralarında geçen ilişkiden belediyedeki bazı isimler tarafından haberdar olunduğu, Berkant Acil'in de alamadığı hakedişleri için belediye başkanıyla görüştüğü belirtildi.

HAKEDİŞLER GERİ GÖNDERİLDİ

Bilirkişi raporuna göre belediyeden çıkan hakedişler Sur Müzik üzerinden sanatçı ödemelerine 2 milyon TL olacak şekilde gerçekleştirilirken, kalan ödemeler önce ilişkili şirket hesaplarına aktarıldı. Ardından paralar festivalin ses sistemlerini yapan Berk ve Mert Ulu'nun şirketleri ile şahsi hesaplarından Berkant Acil, Mehmet Sait Köse ve Köse ailesinin diğer bireysel hesaplarına parça parça dağıtıldı.

Raporda belediye kaynaklı hakedişlerin ticari teamüllere aykırı biçimde çok sayıda şirket ve şahıs hesabı üzerinden dolaştırıldığı; işlemlerin ekonomik gerekçesinin tespit edilemediği ve Sur Müzik ile Koşan Adam'ın finansal yapılarının iç içe geçtiği değerlendirmesine yer verildi.

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ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

SUR Müzik'in sahibi Mehmet Sait Köse de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek verdiği ifadesinde, ihalenin kendi firması üzerinden alınmasının Berkant Acil ve Arif Sevik'in teklifiyle gerçekleştiğini aktardı.

Köse, belediye ile tüm görüşmeleri Arif Sevik'in yürüttüğünü; kendisinin sanatçılarla hiç görüşmediğini ve Sur Müzik adına düzenlenen yetki belgelerini imzalayıp Arif Sevik'e verdiğini söyledi.

Köse ayrıca yaklaşık 13 milyon TL'lik hakediş ödemesi öncesinde Arif Sevik'in kendisine Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 4 milyon TL istediğini, paranın ödenmediği takdirde hakedişin de yapılmayacağının iletildiğini aktardığını ve Berkant Acil ile görüştükten sonra ödemeleri alabilmek için bu parayı vermek zorunda kaldıklarını öne sürdü.

KAYA'NIN NAKİT 175 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİTİ

MASAK raporlarında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile Berkant Acil arasında milyonlarca TL'lik işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi. Öte yandan Kaya'nın hesaplarındaki 175 milyon TL'lik nakit işlem hacmi de detaylar arasında yer aldı. Kaya'nın en yüksek tutar olarak 1,5 milyon dolarlık para yatırılması ile ilgili hesap hareketlilikleri sorulan Acil'in ifadesinde, "Haluk Levent'e verilen hatır çeklerinin ödemesi" savunmasını yaptığı görüldü.

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"SEN KENDİNİ NASIL KURTARACAKSIN?"

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile kardeşi Berkant Acil'in yazışmalarında, Acil'in Kaya'ya "Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi, bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" dediği ortaya çıktı.

Ayrıca Berkant Acil'in 14 Nisan'da gerçekleştirdiği görülen bir başka yazışmada Yeliz Kaya'ya, "Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyada görürüsünüz. Gazeteci arkadaşlarıma verdim, savcılığa da vereceğim" dediği yer aldı.

KÖSE'NİN EMNİYET İFADESİNE ULAŞILDI

Şile Belediyesi'ne yönelik ve Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan SUR müzik sahibi Mehmet Sait Köse'nin emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Köse, ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak herhangi bir suç işlemediğini belirterek, "Ben etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak herhangi bir suç işlemedim ama aksi bir karar olursa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isterim. Herhangi bir mal varlığım yoktur. İkamet ettiğim ev oğlumun üzerine kayıtlıdır. Sabıka kaydım bulunmaktadır. 1 sene 7 ay cezaevinde yattım, ardından herhangi bir suça karışmadım" dedi.

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"EKSİK İNCELEME SONUCU ORTAYA ÇIKTI"

Köse, Şile Belediyesi'nin 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ne ilişkin bilirkişi raporundaki tespitlere itiraz etti. Köse, "Bilirkişi tarafından tespit edilen 21 milyon TL fark iddiası tamamen eksik inceleme neticesinde ortaya çıkmıştır. Hesabımda 511 bin dolar çekildiği iddiası tamamen yanlıştır. Hesabımda olan dolar miktarı 500 dolardır. Bu işin yaklaşık tutarı 2 milyon TL'dir. İşin toplam bedeli 30 milyon TL'dir. Yukarıda açıklanan hiçbir gerekçe doğru değildir" dedi.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasına da değinen Köse, "Bilirkişi raporunun söylediği gibi parayı aklama gibi bir derdim olsa paramı uhdemde tutar, yurtdışı hesaplarına gönderir veya farklı bir yöntem üretir, kendi uhdeme tekrar geri getirtmezdim" ifadelerini kullandı.

KAÇMAZ'IN DA İFADESİNE ULAŞILDI

Öte yandan, etkin pişmanlık kapsamındaki ifade veren Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü tutuklu şüpheli Oğuz Kaçmaz'ın ifadesine de ulaşıldı. Kaçmaz, soruşturma dosyasında yer alan festival ihalesine ilişkin, "Sanatçı listesi belirlenme aşamasında istenilen sanatçılar peyderpey Arife bildirildi. Zaten festival ihalesi de bu firmaya verilmeye karar verildi" dediği belirtildi.

"'SİZİN SÖZÜNÜZE GÜVENİYORUZ', DEDİ"

Kaçmaz, ifadesinde Berkant Acil ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Berkant Acil, ‘Sizin sözünüze güveniyoruz, paramızı ödeyeceğini düşünüyoruz, bizi mağdur etmeyeceğinizi düşünüyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

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İhale sürecine ilişkin Kaçmaz, "İhale konuşulduğu gibi Koşan Adam firmasına verildi fakat kağıt üzerinde Sur Müzik Organizasyon firması bu ihaleyi aldı diye biliyorum" dedi. Kaçmaz ayrıca, "Telefonumda bulunan listedeki konser firması 3 milyon TL'nin hikayesi budur ama benim bildiğim bu para 4 milyon TL olarak Başkana peyderpey ödendi" diye konuştu.

Dosyada yer alan şüpheli Furkan Yapıcı ise, ifadesinde Şile Bezi Festivali sonrasında Arif Sevik ile yaptığı görüşmesine ilişkin, "Şile Bezi Festivali sonrasında Arif Sevik bana, Oğuz'un kendilerinden bu ihaleyi vermek için 4 milyon TL istediğini, bu paranın hakedişler sonrasında parça parça talep ettiğini söyledi" denildi. Yapıcı, "Konuyu biliyorum ve bu firmadan rüşvet alındığını orada anladım" dedi.

RAPORDA 20 MİLYON 858 BİN TL'LİK FARK TESPİTİ

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda ise Şile Belediyesi'nin 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alım sürecine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi. Raporda, "Şile Belediyesi'nin ‘35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali' hizmet alımı süreci, baştan sona kurgusal olup, resmi yüklenici olarak gösterilen SUR MÜZİK firmasının bir paravan olduğu, asıl amacın fiili organizatör ‘Koşan Adam' firmasına haksız menfaat sağlamak ve bu yolla kamu kaynaklarını zimmete geçirmek olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Raporda ayrıca, "SUR MÜZİK firmasının ihalelere girmek için kullanılan bir ‘Vitrin Firma' olduğu; yapılanmanın asıl yöneticisinin, finansal gücü elinde tutan ve ‘Gölge Yönetici' sıfatıyla hareket eden KOŞAN ADAM - Berkant ACİL olduğu yönünde kuvvetli emareler bulunduğu" değerlendirmesine yer verildi.

Bilirkişi raporunda, "Belediyeden çıkan paranın, taşeronlar üzerinden dolaşıp tekrar patronun cebine girmesi döngüsüdür" ifadeleri kullanılırken, beyanı alınabilen sanatçılara ilişkin belediye tarafından ödenen tutar ile fiili ödemeler arasında yaklaşık 20 milyon 858 bin 333 TL'lik fark bulunduğu belirtildi.

Raporda Sıla konserine ilişkin, "Belediyeye fatura edilen 6 milyon 200 bin TL, sanatçının beyan ettiği fiili gelir 625 bin TL, fark 5 milyon 575 bin TL" tespiti yer aldı. Gazapizm konserine ilişkin ise "Fatura edilen 4 milyon 500 bin TL, fiili gelir yaklaşık 166 bin 667 TL, fark 4 milyon 333 bin 333 TL" ifadelerine yer verildi.

MASAK RAPORUNDA PARA TRAFİĞİ TESPİTİ

Dosyadaki MASAK tespitlerinde ise Mehmet Sait Köse'ye aktarılan 16 milyon 795 bin 300 TL'nin 3 milyon 422 bin 150 TL'sinin Koşan Adam-Berkant Acil hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Köse'ye ait banka hesabına ilişkin incelemelerde ise, "İşlem açıklamalarının büyük çoğunluğunda ‘Borç' ibaresinin yer aldığı" belirtildi.

Raporda, "142 farklı kişiyle gerçekleştirilen ve toplamda yaklaşık 24 milyon TL tutarına ulaşan işlemlerin, ‘borç / elden alınan borç / borç iadesi' şeklinde kayda geçirildiği görülmektedir" denildi. Raporda ayrıca, "Bu tutar ve işlem yoğunluğu uygulamada tefecilik soruşturmalarında dahi nadiren rastlanan seviyededir" değerlendirmesine yer verildi.

Köse'nin müdafii ise dosyanın kapanışında, "Müvekkile isnat edilen üzerine atılı suçların hepsi farazidir. MASAK raporu çok ciddi mali veriler üzerinden maddi hatalardan doludur" ifadelerini kullandı. Müdafi, Köse'nin sağlık durumuna ilişkin ise, "Müvekkil 2025 yılında ağır bir bypass ameliyatı geçirmiş. Ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır" dedi.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma sürüyor.