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        Haberler Yaşam Dünyanın en tehlikeli sınırı DMZ nasıl doğdu? Kore neden Kuzey ve Güney Kore olarak ayrıldı?

        Dünyanın en tehlikeli sınırı DMZ nasıl doğdu? Kore neden Kuzey ve Güney Kore olarak ayrıldı?

        İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte sadece 30 dakika içinde masa başında çizilen bir sınır, binlerce yıllık ortak bir tarihi sonsuza dek böldü. Bir dönemin geçici askeri operasyonu olan bu hamle, Soğuk Savaş'ın en büyük cepheleşmesine dönüşerek milyonlarca aileyi birbirinden kopardı. Merak edilen tüm tarihi detaylar haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        1

        Dünya haritasına bakıldığında yan yana duran ama birbirinden ışık yılları kadar uzak iki ülke görmek, akıllara hemen o meşhur soruyu getiriyor: Kore neden kuzey ve güney olarak ayrıldı? Binlerce yıllık ortak bir dili, kültürü ve coğrafyayı paylaşan bu yarımada, yirminci yüzyılın en büyük jeopolitik krizlerinden birinin kurbanı oldu. Bu dramatik kopuşun cevabı, kapalı kapılar ardında yürütülen küresel güç savaşlarının acımasızlığında ve küçük bir harita üzerindeki kurşun kalem izinde gizli.

        2

        ASIRLIK ORTAK TARİH NASIL PARÇALANDI?

        Kore yarımadası, 1910 yılından 1945 yılına kadar Japon İmparatorluğu'nun katı yönetimi altında tek bir parça halinde yaşadı. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'nın teslim olmasıyla birlikte, Kore halkı nihayet özgürlük umuduyla sokaklara döküldü. Ancak bu sevinç gösterileri çok kısa sürdü. Küresel güç dengeleri, yarımadanın kaderini çoktan masa başında yeniden yazmaya başlamıştı bile.

        3

        SADECE OTUZ DAKİKADA ÇİZİLEN KADER ÇİZGİSİ

        Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, yenilen Japon ordusunun silahsızlandırılması sürecini yönetmek için bir anlaşmaya vardı. İki genç Amerikalı subay, ellerindeki küçük bir National Geographic haritasına bakarak sadece 30 dakika içinde Kore'yi ortadan ikiye bölen o meşhur çizgiyi çekti. Bu aceleci harita hamlesi, milyonlarca ailenin bir daha asla görüşememesine zemin hazırladı.

        4

        ENLEM VE İKİ SÜPER GÜCÜN KARŞILAŞMASI

        Sürecin nasıl geliştiğine bakıldığında, Kore neden kuzey ve güney olarak ayrıldı sorusunun en somut pratik yanıtı işte bu 38. enlemde yatıyor. Ağustos 1945'te Sovyet birlikleri yarımadanın kuzeyine hızla giriş yaptı, bir ay sonra da Amerikan askerleri güney sahillerine yerleşti. Başlangıçta sadece geçici bir idari paylaşım olarak planlanan bu durum, Soğuk Savaş'ın sertleşen rüzgarlarıyla kalıcı bir duvar örmeye başladı.

        5

        FARKLI İDEOLOJİLERİN YARATTIĞI DERİN UÇURUM

        Zaman ilerledikçe kuzeyde komünist ideolojiye dayalı, Sovyet destekli ve Kim İl-sung liderliğinde bir yönetim hızla güç kazandı. Güneyde ise Amerikan destekli, kapitalist bir sistem inşa edildi. 

        6

        1948 yılına gelindiğinde, iki taraf da tüm yarımadanın meşru temsilcisi olduğunu iddia eden kendi bağımsız hükümetlerini kurarak bölünmeyi resmileştirdi. Ortak bir tarih, yerini birbiriyle uzlaşmaz iki farklı geleceğe bıraktı.

        7

        1950 YILINDA PATLAK VEREN KANLI KARDEŞ KAVGASI

        Siyasi gerilim nihayet 25 Haziran 1950 sabahı, Kuzey Kore ordusunun 38. enlemi aşarak güneye ani bir baskınla saldırmasıyla sıcak çatışmaya dönüştü. 

        8

        Yaklaşık üç yıl süren ve milyonlarca sivilin hayatını kaybettiği, şehirlerin yerle bir olduğu Kore Savaşı, sınırları neredeyse hiç değiştirmedi. Ağır kayıplara rağmen iki taraf, savaşa başladıkları o ilk enlem noktasına geri dönmek zorunda kaldı.

        9

        ATEŞKES İLE DURAN AMA ASLA BİTMEYEN SAVAŞ

        1953 yılında imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması çatışmaları durdurdu ancak taraflar arasında barış antlaşması hiçbir zaman imzalanmadı. Sınır boyunca uzanan 4 kilometre genişliğindeki Silahsızlandırılmış Bölge (DMZ), Kore neden kuzey ve güney olarak ayrıldı sorusunun sahadaki en çarpıcı anıtı konumunda.

        10

        Gece uzaydan çekilen uydu fotoğraflarında Güney Kore'nin modern şehirlerle ışıl ışıl parlaması ve Kuzey Kore'nin zifiri karanlıkta kalması, bu 70 yıllık acı verici ayrılığın tek bir karedeki en net özetidir.

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