Dünyanın en tehlikeli sınırı DMZ nasıl doğdu? Kore neden Kuzey ve Güney Kore olarak ayrıldı?

Dünya haritasına bakıldığında yan yana duran ama birbirinden ışık yılları kadar uzak iki ülke görmek, akıllara hemen o meşhur soruyu getiriyor: Kore neden kuzey ve güney olarak ayrıldı? Binlerce yıllık ortak bir dili, kültürü ve coğrafyayı paylaşan bu yarımada, yirminci yüzyılın en büyük jeopolitik krizlerinden birinin kurbanı oldu. Bu dramatik kopuşun cevabı, kapalı kapılar ardında yürütülen küresel güç savaşlarının acımasızlığında ve küçük bir harita üzerindeki kurşun kalem izinde gizli.