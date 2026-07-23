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        Denizde facia! 2 acı haber!

        Giresun'da dün denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Denizde facia! 2 acı haber!

        Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Güzelyalı Mahallesi sahil kesiminde dün girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren İbrahim Patar (63) ve Yusuf Koç (15) tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Boğulma tehlikesi geçiren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B'nin (15) hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

        Fotoğraf: İHA

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