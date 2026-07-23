Denizde facia! 2 acı haber!
Giresun'da dün denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:06 Güncelleme:
Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Güzelyalı Mahallesi sahil kesiminde dün girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren İbrahim Patar (63) ve Yusuf Koç (15) tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Boğulma tehlikesi geçiren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B'nin (15) hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.
Fotoğraf: İHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ