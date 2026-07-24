Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 28° Ankara Güneşli 28° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 33° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Güneşli 25° Adana Kısmen Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 31°

Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.