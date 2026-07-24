Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara, Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların kuzeyde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rekor sıcaklıklar görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.