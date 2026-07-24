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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak

        Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara, Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların kuzeyde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rekor sıcaklıklar görülebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 07:26 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 25°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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