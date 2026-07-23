Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Ermedin Demirovic!
Fenerbahçe'nin, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Bosnalı santrafor Ermedin Demirovic ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 22:06 Güncelleme:
1
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler için gündeme yeni bir isim geldi.
2
Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgileniyor.
3
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in, Demirovic'in ayrılığına sıcak baktığı öne sürüldü.
4
Bosna Hersekli Demirovic ile Juventus ve Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.
5
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ermedin Demirovic'in, Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
6
Stuttgart'ta geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ