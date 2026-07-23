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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Ermedin Demirovic!

        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Ermedin Demirovic!

        Fenerbahçe'nin, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Bosnalı santrafor Ermedin Demirovic ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 22:06 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir santrfor takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler için gündeme yeni bir isim geldi.

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        Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgileniyor.

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        Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in, Demirovic'in ayrılığına sıcak baktığı öne sürüldü.

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        Bosna Hersekli Demirovic ile Juventus ve Leeds United'ın da ilgilendiği belirtildi.

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        Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ermedin Demirovic'in, Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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        Stuttgart'ta geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

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