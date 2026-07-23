Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklandı.

YAPAY ZEKÂ SAVUNMASI, VİDEO DELİLİ VE KAÇMA ŞÜPHESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş’ın ifadesi alındı. Soydaş, Instagram ve TikTok’ta kendisine ait hesaplarda müstehcen paylaşım yapmadığını, “sila_vjp” rumuzlu bir kullanıcının yüzünü yapay zekâ yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirdiğini ileri sürdü.

Söz konusu içerikler nedeniyle daha önce avukatları aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirten Soydaş, hakkında yayılan görüntülerin kendisine ait olmadığını savundu. Ancak savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, dosyanın yalnızca fotoğraflara dayanmadığı, tarafların buluşmalarına ilişkin video içeriklerinin de sosyal medyaya yansıdığı kaydedildi.

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“DÖRT PARMAKLI AYAK” İLE KENDİNİ SAVUNDU

Fatma Soydaş, ifadesinde müstehcen görüntülerin yapay zekâ ürünü olduğunu anlatırken, bir fotoğraftaki ayak görüntüsünün dört parmaklı olduğunu söyledi.

Soydaş, şu ifadeleri kullandı: “Benim üzerimden yapılan yapay zekâ fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zekâ ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır.”

“BEN KAPALI BİR İNSANIM” DEDİ

Soydaş, dinî değerleri aşağılayan herhangi bir paylaşım yapmadığını ve kapalı bir yaşam tarzı benimsediğini söyledi. İfadesinde, “Ben zaten kendim kapalı bir insanım. Herhangi bir şekilde dinî değerleri aşağılamam söz konusu değildir” diyen Soydaş, elinde içecek bulunan fotoğrafın bira olduğuna dair bir işaret bulunmadığını savundu.

Fotoğrafın köpük nedeniyle alkollü içki olarak algılandığını belirten Soydaş, paylaşımın inancına ve görüşlerine uygun olmadığını fark edince kaldırdığını anlattı.

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Savcılık ise Soydaş’ın İslami yaşam tarzını benimsediği yönünde kamuoyunda algı oluşturduğunu, buna karşılık cinsel çağrışımlı videolar yayımladığını ve dinî sembolleri toplumun hassasiyetlerine aykırı şekilde kullandığını kaydetti.

ÜCRETLİ ABONELİKLE KAZANÇ SAĞLADI

Soruşturma dosyasında, Soydaş’ın sosyal medya içeriklerinin bir bölümünü aylık abonelik ücreti karşılığında yayımladığı belirtildi. Savcılığın değerlendirmesinde, şüphelinin özel abonelere yönelik içerikler üzerinden para kazanmayı amaçladığı ve bu içeriklerde vücudunu sergilediği kaydedildi.

Soydaş ise ücretli abonelik sisteminde de herhangi bir müstehcen paylaşım yapmadığını söyleyerek hesabının incelenmesini istedi: “Abonelik esası ile kullanmış olduğum Instagram hesabımı kontrol edebilirsiniz.”

GÖZALTI TALİMATININ ARDINDAN “KAÇTI”

Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, şüphelinin yakalanma sürecine ilişkin oldu. Savcılık sevk yazısında, Fatma Soydaş hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gözaltı talimatı yazıldığı, şüphelinin avukatları vasıtasıyla Ankara Adliyesi’ne ulaştığı ancak daha sonra kaçtığı belirtildi.

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Bunun üzerine hakkında yakalama emri düzenlendiği ve yakalama kararının ardından gözaltına alındığı kaydedildi. Savcılık, bu durumu kaçma şüphesini gösteren somut olgu olarak değerlendirerek Soydaş’ın tutuklanmasını talep etti.

Soydaş ise gece yarısı evinden alındığını, evinde arama yapıldığını ve elektronik cihazlarına el konulduğunu belirterek tepki gösterdi: “Ben FETÖ’cü müyüm, terörist miyim? Hiçbir suçum olmadığı hâlde evimden gece yarısı alındım.” dedi.

Soydaş, TCK’nin 226/2. maddesinde düzenlenen “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

AA'daki habere göre; başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

TUTUKLANDI

Fatma Soydaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklandı.