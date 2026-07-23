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        Haberler Dünya "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"

        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok büyük bir saldırı düşündüğünü ifade ederken, "Öncekilerden daha büyük. Karar vermeye yakınım. Her şey hazır." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 19:20 Güncelleme:
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        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"

        Donald Trump, Axios'a açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı, talep etmesi durumunda İsrail'in İran'a yönelik saldırılara katılacağını belirtirken, yeni bir operasyon için kimseye ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

        İran'ın anlaşmak istediğini ancak anlaşmaya hazır olamadığını dile getiren Trump, "Henüz yeterince acı çekmediler." ifadesini kullandı.

        Axios'a konuşan iki kaynak, İran yönetiminin teklif edilen son öneriyi kabul etmediğini belirtti.

        Kaynaklardan biri "Biz uğraşıyoruz ama İranlılar yardımcı olmuyor." dedi.

        KEŞM ADASI'NA SALDIRI

        İran basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini belirtti.

        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi.

        Saldırıda bir füzenin Keşm Adası'ndaki Suza kentinin sahiline isabet ettiği kaydedildi.

        Olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmezken, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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