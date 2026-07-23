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        Haberler Dünya İran'dan İngiltere'ye uyarı

        İran'dan İngiltere'ye uyarı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan B-1 tipi ABD bombardıman uçaklarının İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden kalktığını, İran'a saldırı için kullanılan her üssün kendileri için "meşru hedef" olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:59 Güncelleme:
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        İran'dan İngiltere'ye uyarı

        Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD uçaklarına izin verdiği ileri sürülen İngiltere’ye tepki gösterildi.

        Açıklamada, ABD'nin, Hint Okyanusu'ndaki savaş gemilerinde bulunan seyir füzesi stoklarının tükenmesinin ardından son saldırılarında İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden kalkan B-1 tipi bombardıman uçaklarını kullandığı ileri sürüldü.

        Bu duruma tepki gösterilen açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de açıkladığı gibi İran’a saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir.” ifadesine yer verildi.

        İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hazırlanması ve kolaylaştırılması amacıyla kullandırma kararını "sert bir şekilde" kınamıştı.

        *Fotoğraf: ABD Hava Kuvvetleri, temsilidir

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