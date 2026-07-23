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        Haberler Gündem İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı

        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 21:51 Güncelleme:
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        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

        Savcılığın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ettiği 21 şüpheliden, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın da yer aldığı 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimlerin Fatih Yaşar, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral olduğu öğrenildi.

        Leyla Kıran ve 9 şüpheliye adli kontrol Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden Leyla Kıran hakkında hakimlikçe "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verildi. Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiği diğer 9 şüpheli hakkında ise savcılığın talepleri doğrultusunda adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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