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        Haberler Gündem Politika Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor... Yeni parti ne zaman kurulacak

        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor... Yeni parti ne zaman kurulacak

        Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni parti için çalışmalar devam ediyor. CHP'li milletvekilleri kurucular kurulu için dün imza verirken, bugün parti kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Özgür Özel'in de bugün Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılması bekleniyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in kurulacağını açıkladığı yeni parti için hazırlıklar devam ediyor. Kurucular kurulu için imza sürecinin tamamlandı. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP’li 90’ın üzerinde milletvekili bugün saat 10.00’da sosyal medya hesapları üzerinden CHP’den istifa ettiklerini duyuracak.

        İstifaları ardından YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek. Ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde cuma namazı kılacak olan Özel, ardından YENİ Parti Kurucular Kurulu ile Anadolu Kulübü’nde bir araya gelecek.

        Milletvekillerinin istifası ardından Gül Çiftçi ve Murat Emir’in İçişleri Bakanlığı’na YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesini teslim etmesi bekleniyor.

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        NELER OLMUŞTU?

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bu haftaki grup toplantısında, adli tatilin başlaması ile sürece ilişkin hukuki mücadelenin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak yeni bir parti kuracaklarını resmi olarak açıkladı. Özel’in yeni parti açıklamalarının ardından bir dizi toplantı düzenlendi. Özel ilk olarak grup toplantısının ardından partisinin 52’si görevden alınan 74 il başkanıyla bir araya geldi. Çarşamba günü ise 39’uncu Olağan Kurultay’da seçilen fakat mahkeme kararıyla görevden alınan PM üyeleri, yine aynı kurultayda tüzüğe eklenen CAO Yönetim Kurulu üyeleri ve ardından da A takımıyla bir araya geldi. Özel, bu toplantıların yanı sıra hafta boyunca TBMM’de milletvekilleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

        KURUCULAR KURULU İÇİN İMZALAR VERİLDİ

        Dün CHP Grubu’na gelen milletvekilleri, CHP Grup Yönetim Salonu’nda kurucular kurulu için imza verdi. 90’ın üzerinde milletvekilinin kurucular kurulu için imza verildiği öğrenildi.

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        Mutlak butlan kararı sonrası kurultay yapılması için imza veren ve Özgür Özel’i destekleyen bazı isimlerin yeni partiye geçmeyerek CHP’de kalmak istedikleri belirtildi. Bu kapsamda bazı milletvekilleri Özel ile görüşerek bu bilgiyi Özel ile doğrudan paylaştı.

        İMZA SÜRECİ TAMAMLANINCA...

        Kurucula kurulu için imza sürecinin tamamlanması durumunda, milletvekillerinin istifa etmesi ve kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. İmza sürecinin tamamlanmaması durumunda dilekçe teslimi 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

        ÖZEL HACI BAYRAM'DA CUMA NAMAZI KILACAK

        Görüşmelerinin ardından saat 17.15 itibarıyla TBMM’den ayrılan Özgür Özel’in bugün Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde cuma namazı kılması bekleniyor. Özel’in kılacağı cuma namazı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920'de Meclis çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazına referans şeklinde yorumlandı.

        YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU İLK KEZ TOPLANACAK

        YENİ Parti Kurucular Kurulu, saat 14.00'te Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü’nde bir araya gelecek. Kurucular Kurulu, ilk toplantısında genel başkan ve parti organlarını belirleyecek, ardından da Meclis yönetimini seçecek.

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