Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Jennifer Boyner, evleniyor

        Jennifer Boyner, evleniyor

        Bir dönemin popüler dizisi 'Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle tanınan Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman'dan evlilik teklifi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2003 - 2012 arasında ekrana gelen bir dönemin çocuk dizisi 'Sihirli Annem'in oyuncularından Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman ile birlikteliğini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.

        2

        25 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Alaosman'dan evlilik teklifi aldı.

        3

        Jennifer Boyner, mutlu anına dair kareleri "Evet dedim! "notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

        4

        Boyner'in paylaşımına eski rol arkadaşları; Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Güzem Güven tebrik yorumunda bulundu.

        5

        Jennifer Boyner, dizide 'Eda' (Defne Joy Foser) ile 'Yavuz'un (Jess Molho) kızı 'Toprak' karakterine hayat vermişti.

        6

        Öte yandan Jennifer Boyner, 'Sihirli Annem'in yanı sıra; 'Hepsi 1', 'Özgür Dünya', 'Köstebekggiler: Ata Tohumu Muhafızları' ve 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' gibi yapımlarda rol almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan tartışmada gurbetçi bir sürücü, 2 kardeşi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Silahlı şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

        #Jennifer Boyner
        #Can Alaosman
        #sihirli annem
        #Toprak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        Petrolde kritik eşik 120 dolar
        Petrolde kritik eşik 120 dolar
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        Herkesin gözü bu grafikte
        Herkesin gözü bu grafikte
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        Sevgilisini eve bıraktı
        Sevgilisini eve bıraktı
        İcra takibi, tüketici hakem heyetine başvuruya engel değil
        İcra takibi, tüketici hakem heyetine başvuruya engel değil
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!