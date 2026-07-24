Jennifer Boyner, evleniyor
Bir dönemin popüler dizisi 'Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle tanınan Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman'dan evlilik teklifi aldı
2003 - 2012 arasında ekrana gelen bir dönemin çocuk dizisi 'Sihirli Annem'in oyuncularından Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman ile birlikteliğini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.
25 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Alaosman'dan evlilik teklifi aldı.
Jennifer Boyner, mutlu anına dair kareleri "Evet dedim! "notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
Boyner'in paylaşımına eski rol arkadaşları; Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Güzem Güven tebrik yorumunda bulundu.
Jennifer Boyner, dizide 'Eda' (Defne Joy Foser) ile 'Yavuz'un (Jess Molho) kızı 'Toprak' karakterine hayat vermişti.
Öte yandan Jennifer Boyner, 'Sihirli Annem'in yanı sıra; 'Hepsi 1', 'Özgür Dünya', 'Köstebekggiler: Ata Tohumu Muhafızları' ve 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' gibi yapımlarda rol almıştı.