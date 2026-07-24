Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurdu.

SÜRÜCÜ BELGESİ YOK

Motosikleti kullanan M.M. isimli kız çocuğunun henüz 15 yaşında olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

TOPLAM 101 BİN TL CEZA KESİLDİ

Olay yerine çağrılan trafik polisi ekiplerince, ehliyetsiz motor kullanan 15 yaşındaki kıza 40 bin TL, motosikletin sahibine ise 61 bin TL olmak üzere toplam 101 bin TL idari para cezası uygulandı.

ABLASI FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Polis ekiplerinin işlemler yaptığı sırada olay yerine gelen kız çocuğunun 17 yaşındaki ablası ise kardeşinin elindeki ceza tutanağı ile fotoğrafını çekti.

BİR SÜRÜCÜYE DE 182 BİN TL CEZA

Öte yandan aynı kontrollerde 19 yaşındaki sürücü Y.B.'nin ehliyetsiz olduğu ve kask takmadan yolculuk yaptığı ayrıca araca takılı plakanın da sahte olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz, kasksız ve sahte plakalı motosikletliye toplamda 182 bin 500 TL idari para cezası kesilirken, motosiklete işlem başlatıldı.