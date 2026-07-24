Fenerbahçe'den Rafael Leao için dev operasyon: Teklifi duyurdular!
Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isterken Leao için ödemeye hazır olduğu bonservis ve sözleşme teklifinin detayları da duyuruldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı.
Hücum hattını Mason Greenwood ve Vedat Muriqi ile güçlendiren Fenerbahçe, kariyerine Milan'da devam etmek istemeyen Rafael Leao için harekete geçti.
La Gazetta dello Sports'ta yer alan habere göre Sarı-lacivertliler Leao ile ciddi şekilde ilgileniyor.
TEKLİFİ DUYURDULAR
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya sezonluk sabit maaş olarak 8 milyon euro önerdiği belirtilirken sözleşmedeki bonus maddelerine de yer verildi.
Buna göre sarı-lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1.5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
Portekizli futbolcunun bonservisinin ise bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi. Ek olarak Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı transferlere yer verilirken sarı-lacivertlilerin şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istediğine vurgu yapıldı.
KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA DEĞİL
Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama formülünü düşünmediği ve Milan'a doğrudan bonservis teklifi sunmaya hazırlandığı aktarıldı.
Haberde, Galatasaray'ın da Portekizli futbolcuyla ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli bir paket hazırlayarak rakibinin önüne geçmek istediği belirtildi.