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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Rafael Leao için dev operasyon: Teklifi duyurdular!

        Fenerbahçe'den Rafael Leao için dev operasyon: Teklifi duyurdular!

        Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isterken Leao için ödemeye hazır olduğu bonservis ve sözleşme teklifinin detayları da duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı.

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        Hücum hattını Mason Greenwood ve Vedat Muriqi ile güçlendiren Fenerbahçe, kariyerine Milan'da devam etmek istemeyen Rafael Leao için harekete geçti.

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        La Gazetta dello Sports'ta yer alan habere göre Sarı-lacivertliler Leao ile ciddi şekilde ilgileniyor.

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        TEKLİFİ DUYURDULAR

        Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya sezonluk sabit maaş olarak 8 milyon euro önerdiği belirtilirken sözleşmedeki bonus maddelerine de yer verildi.

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        Buna göre sarı-lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1.5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

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        Portekizli futbolcunun bonservisinin ise bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi. Ek olarak Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı transferlere yer verilirken sarı-lacivertlilerin şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istediğine vurgu yapıldı.

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        KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA DEĞİL

        Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama formülünü düşünmediği ve Milan'a doğrudan bonservis teklifi sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

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        Haberde, Galatasaray'ın da Portekizli futbolcuyla ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli bir paket hazırlayarak rakibinin önüne geçmek istediği belirtildi.

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