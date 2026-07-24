Fenerbahçe'den Rafael Leao için dev operasyon: Teklifi duyurdular!

Buna göre sarı-lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1.5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.