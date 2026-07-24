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        Haberler Ekonomi Para Yeni banknotlar görücüye çıktı! Avrupa Merkez Bankası oylama başlattı

        Yeni banknotlar görücüye çıktı! Avrupa Merkez Bankası oylama başlattı

        Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü yeni banknot tasarımlarının listesini açıkladı. 'Avrupa kültürü' ve 'Nehirler ve kuşlar' temaları etrafında şekillenen ve kısa listeye kalan 10 tasarım kamuoyunun oylamasına sunuldu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü yeni banknot tasarımlarının kısa listesini açıkladı.

        'Avrupa kültürü' ve 'Nehirler ve kuşlar' temaları etrafında şekillenen ve kısa listeye kalan 10 tasarım, kamuoyunun oylamasına sunuldu. AB ülkesi vatandaşları, geri bildirimlerini iletmek için 21 Eylül'e kadar süreye sahip olacak.

        Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde konuya yönelik açıklamasında "Banknotlar bir ödeme aracından daha fazlası; Avrupa'nın en somut ifadelerinden biridir. Güzelliği ve anlamı birleştiren tasarımlar sayesinde, ortak kimliğimizi güçlendirecekler" dedi.

        Görsel: European Central Bank (ECB)
        Görsel: European Central Bank (ECB)

        Banknot önerilerinde, hem fizik hem de kimya alanında Nobel ödülü kazanan tek bilim insanı olan Maria Skłodowska Curie, besteci Ludwig van Beethoven ve sanatçı Leonardo da Vinci gibi ünlü isimler yer alıyor. Bu tasarımda 5 Euro'luk banknotta Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callasın portresi, 10 Euro'luk banknotta Alman besteci Ludwig van Beethoven, 20 Euro'luk banknotta ise Nobel ödüllü bilim insanı ve bilimsel araştırmaların öncülerinden Marie Curie olacak. 50 Euro'nun üzerinde, dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri olan Don Kişot'un yazarı Miguel de Cervantes bulunacak, 100 Euro'da Leonardo da Vinci, 200 Euro'da ise Nobel Barış Ödülü sahibi Bertha von Suttner yer alacak.

        Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ikinci bir seride ise yalıçapkını ve beyaz leylek gibi kuşlar yer alıyor. Buna göre bu tasarımda da Avrupa Parlamentosu ile tasvir edilen kaya tırmaşıkkuşu, Avrupa Komisyonu ile ilişkilendirilen yalıçapkını, Avrupa Merkez Bankası ile birlikte arıkuşu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı ile beyaz leylek olacak.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        YENİ BANKNOTLARIN DOLAŞIMA GİRMESİ BİRKAÇ YILI BULACAK

        Avrupa Merkez Bankası, bunun 2002'deki ilk basımından bu yana euro banknotlarının ilk tam yeniden tasarımı olduğunu belirtti.

        Avrupa Merkez Bankası, geliştirme ve test ihtiyacı göz önüne alındığında, nihai tasarım seçildikten sonra yeni banknotların dolaşıma girmesinin birkaç yıl süreceğini belirtti.

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