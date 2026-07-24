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        Haberler Magazin Demet Şener'den İbrahim Kutluay açıklaması: Adım attı ben de kabul ettim

        Demet Şener'den İbrahim Kutluay açıklaması: Adım attı ben de kabul ettim

        Demet Şener, 2018'de ayrıldığı İbrahim Kutluay ile barıştığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Çocukları Ömer ve İrem için birlikte hareket ettiklerini ifade eden Şener, "Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım. İbrahim adım attı ben de kabul ettim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:03 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        Oğlu Ömer Kutluay'ın basketboldaki başarılarından gurur duyduğunu ifade eden Şener, "Bir anne olarak onu bebekliğinden beri yanında olan, her antrenmanına getirip götüren, bu emeği veren bir insan olarak onun emeklerini görüyorum. Türk bayrağını dalgalandırması ve bir Türk olarak dünyanın en iyi 5'inin arasına girmesi paha biçilemez" dedi.

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        Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Kutluay ile oğulları Ömer'in FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadelesini tribünden takip eden Demet Şener, eski eşi ile barıştıkları yönündeki iddialar hakkında konuştu.

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        "ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

        Şener, uzun süredir küs olduğu Kutluay ile çocukları Ömer ve İrem için birlikte hareket ettiklerini söyledi. "Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım" diyen Şener, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu. İki çocuğumun da evde olması muazzam. İkisi de daha yeni geldi. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz, çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey. Çok şükür ki bu noktaya geldik.

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        "BANA 'SENİNLE KÖTÜ OLMAK İSTEMİYORUM' DEDİ"

        Eski eşiyle yeniden bir birliktelik yaşama ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt veren Demet Şener, "Bir birliktelik yok ancak çocuklarımız için daha iyiyiz. Bana 'Ben seninle kötü olmak istemiyorum' diyerek bana bu adımı atması önemliydi. Çocuklarımın her iki taraftan da mutlu olmasını isterim. 10 yıl geçti biliyorsunuz. Bu adımı 10 yıl bekledim diyemem ama böyle olması gerekiyordu. Daha önceden olmadı ama bilmiyoruz İbrahim Bey de neler yaşadı. Bir aradayken çocuklarımızın mutluluğu bambaşka..." diye konuştu.

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        Öte yandan 2005 yılında nikah masasına oturan manken Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, evliliklerini 2018'de sonlandırmıştı. Şener, Kutluay'ın kendisine 'ihanet' ettiğini söylemişti. Şener ve Kutluay'ın, İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.

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        Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, 2021'de evliliklerini sonlandırmıştı.

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        #demet şener
        #İbrahim Kutluay
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