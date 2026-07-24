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        Haberler Magazin Poyraz Yosmaoğlu, Afra Saraçoğlu'nu eve bıraktı

        Poyraz Yosmaoğlu, Afra Saraçoğlu'nu eve bıraktı

        Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Poyraz Yosmaoğlu, sevgilisini eve bıraktığı sırada görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Saraçoğlu, eliyle yüzünü kapattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:31 Güncelleme:
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        Sevgilisini eve bıraktı

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Afra Saraçoğlu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

        Yosmaoğlu, otomobiliyle Saraçoğlu'nu eve bıraktığı sırada flaşların patlamasıyla ikili, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

        Eliyle yüzünü kapatan Saraçoğlu, basın mensuplarına "Arkadaşlar, Daha sonra konuşalım" ifadelerini kullandı.

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        #Afra Saraçoğlu
        #Poyraz Yosmaoğlu
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