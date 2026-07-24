Poyraz Yosmaoğlu, Afra Saraçoğlu'nu eve bıraktı
Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Poyraz Yosmaoğlu, sevgilisini eve bıraktığı sırada görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Saraçoğlu, eliyle yüzünü kapattı
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:31 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Afra Saraçoğlu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.
Yosmaoğlu, otomobiliyle Saraçoğlu'nu eve bıraktığı sırada flaşların patlamasıyla ikili, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Eliyle yüzünü kapatan Saraçoğlu, basın mensuplarına "Arkadaşlar, Daha sonra konuşalım" ifadelerini kullandı.
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