NYT yazdı: ABD Irak Başbakanı aracılığıyla ateşkes önerisini iletti, İran reddetti

New York Times'ın haberine göre, İran ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisini reddetti. İranlı ve Iraklı yetkililere göre, söz konusu teklif Tahran'a Irak Başbakanı Ali el-Zaidi tarafından iletildi. Başarısızlıkla sonuçlanan arabuluculuk girişimi, Trump'ın savaşı tırmandırma ve İran'ın kritik altyapısını hedef alma tehdidinde bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

Ulusal güvenliğe ilişkin hassas konuları görüştükleri için isimlerinin açıklanmamasını isteyen yetkililer, Başbakan Ali el-Zaidi'nin İran ziyaretinin, kısa süre önce Beyaz Saray'da Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldığını söyledi.

İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarıldı. Teklifin detaylarının henüz bilinmediği ifade edildi.

NYT, İran'ın ateşkes önerisini reddetmeden önce Irak Başbakanı Zaidi'nin ateşkesin sağlanmasına yönelik bir öneriyi Tahran'a iletmek üzere İran'da bulunduğunu bildirmişti.

ARAKÇİ: SORUN AMERİKA'NIN TUTUMU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yerel basına yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı'nın Trump ile son görüşmesinden edindiği "izlenim ve değerlendirmeleri" İranlı yetkililerle paylaştığını söyledi. Arakçi, Tahran ile Washington'un arabulucu bulmak konusunda bir sorun yaşamadığını belirterek, "Sorun Amerika'nın tutumu" dedi.