Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NYT yazdı: ABD Irak Başbakanı aracılığıyla ateşkes önerisini iletti, İran reddetti

        NYT yazdı: ABD Irak Başbakanı aracılığıyla ateşkes önerisini iletti, İran reddetti

        New York Times'ın haberine göre, ABD-İran hattında gerilimin yeniden yükselediği bugünlerde ABD, Irak Başbakanı Zeydi aracılığıyla İran'a bir ateşkes teklifi iletti, İran ise teklifi reddetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran ile Washington'un arabulucu bulmak konusunda bir sorun yaşamadığını belirterek, "Sorun Amerika'nın tutumu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 07:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        New York Times'ın haberine göre, İran ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisini reddetti. İranlı ve Iraklı yetkililere göre, söz konusu teklif Tahran'a Irak Başbakanı Ali el-Zaidi tarafından iletildi. Başarısızlıkla sonuçlanan arabuluculuk girişimi, Trump'ın savaşı tırmandırma ve İran'ın kritik altyapısını hedef alma tehdidinde bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

        Ulusal güvenliğe ilişkin hassas konuları görüştükleri için isimlerinin açıklanmamasını isteyen yetkililer, Başbakan Ali el-Zaidi'nin İran ziyaretinin, kısa süre önce Beyaz Saray'da Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldığını söyledi.

        İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarıldı. Teklifin detaylarının henüz bilinmediği ifade edildi.

        NYT, İran'ın ateşkes önerisini reddetmeden önce Irak Başbakanı Zaidi'nin ateşkesin sağlanmasına yönelik bir öneriyi Tahran'a iletmek üzere İran'da bulunduğunu bildirmişti.

        ARAKÇİ: SORUN AMERİKA'NIN TUTUMU

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yerel basına yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı'nın Trump ile son görüşmesinden edindiği "izlenim ve değerlendirmeleri" İranlı yetkililerle paylaştığını söyledi. Arakçi, Tahran ile Washington'un arabulucu bulmak konusunda bir sorun yaşamadığını belirterek, "Sorun Amerika'nın tutumu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dükkanı ve otomobili yakılan Esra: Karakolda da tehdit etti, korkuyorum

        ANKARA'da Esra Ö.'nün (33) işlettiği güzellik salonu ile otomobilini ateşe verip, sokak ortasında arkasından pompalı tüfekle ateş eden Hasan Hüseyin G. (47) tutuklandı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Esra Ö., şüphelinin karakolda 'Buradan çıktıktan sonra kalan işime devam edeceğim' diyerek tehditlerin...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        Herkesin gözü bu grafikte
        Herkesin gözü bu grafikte
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        İcra takibi, tüketici hakem heyetine başvuruya engel değil
        İcra takibi, tüketici hakem heyetine başvuruya engel değil
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Cip uçurumdan düştü, 2 sevgili hayatını kaybetti
        Cip uçurumdan düştü, 2 sevgili hayatını kaybetti
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        Şarampole devrilip alev aldı
        Şarampole devrilip alev aldı
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Kazanma isteğini oturtmak istiyorum"
        "Kazanma isteğini oturtmak istiyorum"
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı