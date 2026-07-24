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        Haberler Gündem Şarampole devrilip alev aldı

        Şarampole devrilip alev aldı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, şarampole devrilmesinin ardından alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 01:16 Güncelleme:
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        Şarampole devrilip alev aldı

        Zonguldak'da Cüneyt B. idaresindeki otomobil, Ağalar Mahallesi Kurtlar mevkisinde şarampole devrildi. Kaza sonrası araç alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

        Sürücü Cüneyt B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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