Siverek'te otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa Siverek'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 01:08 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İhsan Kesik (27) idaresindeki otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
3 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Kazada sürücü yaralanırken, otomobildeki Hamza Kesik (41), Safiye Kesik (53) ve Mizgin Kesik (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine, cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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