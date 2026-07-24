Bolu'da cip uçurumdan düştü, 2 sevgili hayatını kaybetti

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Enes Yaman (25) yönetimindeki cip, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikteki uçurumdan şarampole devrildi. Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ SEVGİLİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman (20) ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk'ün (20) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün cenazeleri ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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