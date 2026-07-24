Ziyaretçi akınına uğruyorlar! Karanlık turizm kapsamında insanlar felaket bölgelerini seyahat ediyor: İşte nedeni!

Her yıl milyonlarca insan deniz, kum ve güneş yerine ölümün, yıkımın ve acının yaşandığı yerlere seyahat ediyor. Karanlık turizm adı verilen bu şaşırtıcı seyahat trendi, aslında insan psikolojisinin en derindeki merak duygusundan besleniyor. İnsanlar, tarih kitaplarında okudukları felaketleri yerinde görmek ve o ağır atmosferi bizzat solumak için binlerce kilometre yol kat ediyor.