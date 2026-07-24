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        Haberler Yaşam Ziyaretçi akınına uğruyorlar! Karanlık turizm kapsamında insanlar felaket bölgelerini seyahat ediyor: İşte nedeni!

        Ziyaretçi akınına uğruyorlar! Karanlık turizm kapsamında insanlar felaket bölgelerini seyahat ediyor: İşte nedeni!

        Eğlenceli bir tatil yerine neden acının ve ölümün kol gezdiği topraklara gitmek isteriz? Çernobil'den terk edilmiş hayalet şehirlere kadar uzanan karanlık turizm rotalarının gizemli dünyası ve şaşırtıcı detaylar haberimizin devamında!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 07:29 Güncelleme:
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        Her yıl milyonlarca insan deniz, kum ve güneş yerine ölümün, yıkımın ve acının yaşandığı yerlere seyahat ediyor. Karanlık turizm adı verilen bu şaşırtıcı seyahat trendi, aslında insan psikolojisinin en derindeki merak duygusundan besleniyor. İnsanlar, tarih kitaplarında okudukları felaketleri yerinde görmek ve o ağır atmosferi bizzat solumak için binlerce kilometre yol kat ediyor.

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        BU ŞAŞIRTICI İLGİNİN KÖKENİ YÜZYILLAR ÖNCESİNE UZANIYOR

        Modern bir turizm dalı gibi görünse de, felaket bölgelerine duyulan ilginin geçmişi aslında oldukça eski. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla küller altında kalan Pompei şehri, uzun zamandır insanların en çok ziyaret ettiği alanlardan biri olmaya devam ediyor.

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        Romalıların gladyatör dövüşlerini izlemek için devasa arenalara akın etmesi bile, özünde felakete ve ölüme duyulan ilginin bir parçasıydı. Ancak günümüzde ulaşım ağlarının gelişmesiyle birlikte bu arkaik merak, devasa bir sektöre dönüştü.

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        ÇERNOBİL VE HAYALET ŞEHİRLER ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

        1986 yılında insanlık geçmişinin en büyük nükleer felaketlerinden birine sahne olan Çernobil, bugün en popüler rotaların başında geliyor. Özellikle 2019 yılında yayınlanan popüler bir televizyon dizisinin ardından bölgeye giden turist sayısında yüzde 40'lık devasa bir artış yaşandı.

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        Radyasyon seviyesinin hala tehlikeli boyutlarda olduğu Pripyat gibi hayalet şehirler, insanlığın doğa karşısındaki çaresizliğini gözlemlemek isteyenleri adeta bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Benzer şekilde, tsunami felaketiyle sarsılan bölgeler de bu ilginin odak noktasında yer alıyor.

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        İNSAN PSİKOLOJİSİ NEDEN YIKIMDAN BU KADAR ETKİLENİYOR?

        Uzmanlara göre insanlar kendi ölümlü yapıları ile yüzleşmek için bu tür seyahatler planlıyor. Güvenli bir mesafeden tehlikeyi ve yıkımı izlemek, insandaki hayatta kalma içgüdüsünü tetikleyerek kişiye gizli bir rahatlama hissi veriyor.

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        Toplama kamplarından büyük anıtlara kadar pek çok nokta, insanlara kendi hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Karanlık turizm rotaları, karanlığın içinden bakarak yaşama tutunma arzusu aşılıyor.

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