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        Haberler Ekonomi Emlak İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde: Taşınma bütçesi 300 bin lirayı buluyor

        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde: Taşınma bütçesi 300 bin lirayı buluyor

        Megakentte yeni bir eve geçmenin maliyeti cep yakıyor. Kirası 45 bin TL olan bir daireye taşınmak için cebinizde en az 291 bin TL olması gerekiyor. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        İstanbul'da ev değiştirmek servet değerinde

        İstanbul’da yaşamak zaten zorken, artık sadece ev değiştirmek bile başlı başına maddi bir külfete döndü.

        Yapılan güncel piyasa araştırmalarına göre, İstanbul'da ortalama 45 bin TL kirası olan bir eve taşınmanın toplam maliyeti tam 291 bin lirayı buluyor.

        Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, kalem kalem taşınma masraflarını şöyle anlattı:

        “Örneğin 45.000 TL kirası olan bir eve taşınmak için;

        1 Kira Peşin: 45.000 TL

        2 Kira Depozito: 90.000 TL

        Emlakçı Komisyonu: 45.000 TL

        Nakliye Ücreti (Taban): 50.000 TL

        Boya, Badana ve Temizlik: 50.000 TL

        Abonelik Bedelleri & Noter: 11.000 TL

        TOPLAM MALİYET: 291.000 TL

        NAKLİYEDE 'KAPI ÖNÜ OYUNU’NA DİKKAT! FİYAT BİR ANDA FIRLIYOR!

        Şenay Araç, nakliye sırasında yaşanabilecek sorunlara karşı da şu uyarıda bulunuyor:

        “Maliyetlerin yüksekliği kadar, taşınma gününde kapıda zaman zaman yaşanan fırsatçılık da vatandaşın canını yakıyor. Kiracı, örneğin nakliyeciyle 50 bin TL’ye anlaşıyor. Ancak eşyalar yüklenmeye başladığı an "Eşya çokmuş", "Kat yüksekmiş" denilerek 20.000 - 30.000 TL ekstra para talep edilebiliyor. Böyle olaylarla karşılaşılabiliyor. Eşyası toplanmış ve kapıda kalmış olan vatandaş, çaresizce bu teklifi kabul etmek zorunda kalıyor.”

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