Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!

        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!

        Bursa'da, tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 82 yaşındaki eşi A.K.'nin balkondan yardım istemesi üzerine eve sevk edilen ekiplerce, boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan 77 yaşındaki Faize Karaca'yı, ailece görüştükleri komşusu 51 yaşındaki Şengül Demir'in öldürdüğü belirlendi. Öldürdüğü Faize Karaca ile daha önce çektirdiği fotoğrafa ulaşılan ve evinde yapılan aramada cinayet sırasında giydiği kanlı kıyafetleri bulunan Demir, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde Olay, 1 Temmuz’da saat 18.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Selvi Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi.

        Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.K. (82), iddiaya göre evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi.

        EŞİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        A.K.’nin yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yatak odasında, A.K.’nin eşi Faize Karaca’yı (77) kanlar içinde yerde yatarken buldu.

        REKLAM
        Şengül Demir'in, “Gözüm döndü. Ne yaptığımın farkında değilim” dediği öğrenildi.
        Şengül Demir'in, “Gözüm döndü. Ne yaptığımın farkında değilim” dediği öğrenildi.

        VÜCUDUNDA KESİ İZLERİ VARDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca’nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi. Karaca’nın cenazesi, savcılık incelmesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Şengül Demir, komşusu Faize Karaca'yı altınları için öldürdü.
        Şengül Demir, komşusu Faize Karaca'yı altınları için öldürdü.

        EVİNDE KANLI KIYAFETLERİ BULUNDU

        Mudanya Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaca’yı öldüren şüphelinin ailece görüştükleri komşusu Şengül Demir (51) olduğunu tespit etti.

        Öldürdüğü Faize Karaca ile daha önce çektirdiği fotoğrafa ulaşılan Şengül Demir’in evinde yapılan aramada cinayet sırasında giydiği kanlı kıyafetleri bulundu.

        "GÖZÜM DÖNDÜ, NE YAPIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"

        Faize Karaca’nın üzerinde ve evde bulunan 5 altın bilezik ve bir beşibiryerde kolyeyi de alıp bir arkadaşının evinde sakladığı öğrenilen ve suçunu itiraf eden Şengül Demir’in, emniyette verdiği ifadede maktulle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, “Gözüm döndü. Ne yaptığımın farkında değilim” dediği öğrenildi.

        Altınlar sakladığı adreste ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 23 Temmuz 2026 (Beşiktaş Sezonu Avrupa'da Açıyor)

        Beşiktaş sezonu Avrupa'da açıyor. Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor. Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde