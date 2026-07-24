Özgür Özel'in YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etmesi ve Özel ile toplam 91 milletvekilinin YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı yeniden şekillenecek.

CHP'NİN KOLTUK SAYISI 44'E DÜŞTÜ

Buna göre, CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerken, YENİ Parti TBMM'de 91 milletvekiliyle temsil edilecek.

YENİ PARTİ ANA MUHALEFET OLDU

Yeni dağılıma göre AK Parti 277 milletvekiliyle Meclis'teki en büyük grup olma konumunu korurken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle ikinci büyük siyasi parti olacak. DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve Yeni Yol Partisi 20 milletvekiliyle temsil edilecek.

BAĞIMSIZ VEKİL SAYISI 11

TBMM'de ayrıca 11 bağımsız milletvekili bulunurken, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin dörder, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile Emek Partisi'nin ikişer, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti'nin ise birer milletvekili bulunuyor. TBMM'deki toplam milletvekili sayısı ise 592.

Öte yandan CHP, Meclis'te, TBMM Başkanvekilliğini de kaybetti.

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