AHBAP Derneği soruşturmasında 4 ismin bugün ifade vermesi bekleniyor
AHBAP soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile oyuncu Hazal Kaya'nın bugün savcılıkta ifade vermesi bekleniyor
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP’lar suç örgütü soruşturması kapsamında, Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır’ın bugün adliyeye gelerek, savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.
İHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP’lar suç örgütü soruşturması kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile oyuncu Hazal Kaya’nın bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına gelerek, savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.
Öte yandan, ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.
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