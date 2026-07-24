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        Haberler Gündem Yargı AHBAP Derneği soruşturmasında 4 ismin bugün ifade vermesi bekleniyor

        AHBAP Derneği soruşturmasında 4 ismin bugün ifade vermesi bekleniyor

        AHBAP soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile oyuncu Hazal Kaya'nın bugün savcılıkta ifade vermesi bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        4 isim bugün ifade verecek
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP’lar suç örgütü soruşturması kapsamında, Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır’ın bugün adliyeye gelerek, savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.

        İHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP’lar suç örgütü soruşturması kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile oyuncu Hazal Kaya’nın bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına gelerek, savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.

        Öte yandan, ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.

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