Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gizli Servis'te gizli kriz: ABD Başkanı Yardımcısı Vance'i koruyan ajan sızıntı şüphesiyle soruşturuluyor

        Gizli Servis'te gizli kriz: ABD Başkanı Yardımcısı Vance'i koruyan ajan sızıntı şüphesiyle soruşturuluyor

        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i ve ailesini günün 24 saati korumakla görevli Gizli Servis ekibinde yaşanan bilgi sızıntısı iddiası, Washington'da güvenlik alarmına yol açtı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gizli Servis'te gizli kriz

        Amerikan Gizli Servisi, Vance'in yakın koruma biriminde görev yapan bir personel hakkında, hassas bilgileri basına aktardığı ve koruma operasyonlarının güvenliğini tehlikeye düşürdüğü şüphesiyle idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın elde edilecek bulgulara göre cezai bir dosyaya dönüşebileceği bildirildi.

        "Korunan kişinin güvenliği tartışma konusu olamaz"

        Gizli Servis İletişim Başkanı Anthony Guglielmi, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Yardımcılığı Koruma Birimi’nde görevli bir personelin “operasyon güvenliği ile bilgi güvenliğini ihlal ettiği” yönündeki iddialar nedeniyle soruşturulduğunu doğruladı.

        Guglielmi, dosyanın ayrıntıları hakkında yorum yapmayacaklarını belirtirken, “Tartışmaya açık olmayan temel bir ilkemiz var: Koruma altındaki kişinin güvenliğini tehlikeye atabilecek hiçbir davranışa tolerans gösterilmeyecektir” mesajını verdi. Kurum, soruşturulan personelin kimliğini ve sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin kapsamını açıklamadı.

        REKLAM

        Söz konusu Gizli Servis görevlisinin soruşturma süresince idari izne çıkarıldığı, dosyanın kurumun iç denetim ve iç soruşturma birimi tarafından incelendiği belirtildi. Amerikan basınına konuşan kaynaklar, yetkililerin bilgileri basına aktardığından şüphelenilen kişiyi belirlediğini ancak muhtemel disiplin cezası ya da cezai suçlamalar konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

        Olayı ilk olarak CNN’in duyurduğu, daha sonra Gizli Servis yetkililerinin soruşturmayı kamuoyuna doğruladığı aktarıldı.

        Koruma ekibindeki huzursuzluk basına yansıdı

        Soruşturmanın, MS NOW adlı haber platformunda geçen hafta yayımlanan ve Başkan Yardımcısı Vance’ın koruma ekibinde ciddi bir memnuniyetsizlik bulunduğunu öne süren haberin ardından başlatılması dikkati çekti. Kimlikleri açıklanmayan Gizli Servis görevlilerine dayandırılan haberde, Vance ve çalışma ofisinin sık sık plansız seyahatler ile son dakika görevleri talep ettiği, bazı ajanların ise bu talepleri kamu kaynaklarının geçmiş başkan yardımcıları döneminde görülmeyen biçimde kullanılması olarak değerlendirdiği ileri sürüldü.

        Haberde, “kayıt dışı” veya önceden ilan edilmeyen programlar şeklinde tanımlanan bir dizi hareketliliğin, Vance ile ailesini korumakla görevli personelin çalışma düzenini bozduğu ve ekip içindeki morali olumsuz etkilediği iddia edildi. Amerikan basınındaki bilgilere göre, sık sık değişen programlar nedeniyle güzergâhların, personel vardiyalarının, güvenlik çemberlerinin ve alternatif tahliye planlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Gizli Servis açısından tartışmanın merkezinde ise siyasi veya idari memnuniyetsizlikten çok, bu tür ayrıntıların dışarıya aktarılmasının doğrudan güvenlik açığı yaratması bulunuyor.

        REKLAM

        Golf dersi için askeri helikopter iddiası

        İngiliz ve Amerikan basınında yer alan ayrıntılara göre sızdırıldığı düşünülen bilgiler arasında, Vance’ın oğlunun bir golf dersine götürülmesi amacıyla Deniz Piyadelerine ait bir helikopterle yapılması planlanan uçuş da bulunuyordu. Maryland’deki Joint Base Andrews’e yapılacağı belirtilen uçuşun olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği, ancak planın kamu kaynaklarının kişisel amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı tartışmasını beraberinde getirdiği aktarıldı. Vance ailesinin daha önce ev arama sürecinde de helikopter kullandığı yönündeki iddialar, koruma ekibindeki rahatsızlığa ilişkin haberlerin daha geniş yankı bulmasına neden oldu.

        Başkan Yardımcılığı makamına yakın yetkililer ise seyahat düzenlemelerinin yalnızca kişisel tercihler üzerinden değerlendirilemeyeceğini, güvenlik zorunlulukları, zaman yönetimi ve halkın günlük yaşamında oluşturulabilecek trafik ve güvenlik aksamalarının azaltılması gibi unsurların da dikkate alındığını savundu. Vance’ın ofisi, koruma ekibinin zor şartlar altında görev yaptığını kabul ederek Gizli Servis personelinin çalışmalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi. Ancak bu savunma, hassas program bilgilerinin koruma ekibinden basına nasıl ulaştığı sorusunu ortadan kaldırmadı.

        Başkanlık sıralamasındaki ikinci isim

        ABD Anayasası ve başkanlık halefiyet düzenine göre Başkan Yardımcısı, başkanlık makamının boşalması halinde görevi devralacak ilk kişi konumunda bulunuyor. Bu nedenle J.D. Vance, eşi Usha Vance ve çocukları, Gizli Servis tarafından kesintisiz biçimde korunuyor. Vance ailesi, Washington’daki ABD Deniz Kuvvetleri Gözlemevi sınırları içerisinde bulunan ve başkan yardımcılarına tahsis edilen resmi konutta ikamet ediyor. Koruma planlarının, yalnızca Başkan Yardımcısı’nı değil, aile bireylerinin seyahatlerini, okul ve sosyal programlarını da kapsadığı belirtiliyor.

        CBS News’in ay başında yayımladığı habere göre Vance ailesi, Washington’a yaklaşık 64 kilometre mesafedeki Virginia eyaletinin Middleburg kasabasında ek bir konut kiralamaya hazırlanıyordu. Gizli Servis’in söz konusu mülkün çevresinde ilave güvenlik düzenlemeleri yaptığı, giriş-çıkış noktaları, çevre güvenliği ve acil durum güzergâhları üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Amerikan basını, küçük çocuklu bir başkan yardımcısı ailesinin korunmasının, program çeşitliliği ve plansız hareketlilik nedeniyle farklı güvenlik ihtiyaçları doğurduğuna dikkat çekiyor.

        Soruşturma, Vance ve eşi Usha Vance’ın dördüncü çocuklarının dünyaya gelmesinden yalnızca birkaç gün sonra gündeme geldi. Amerikan basını, doğumun görevdeki bir ABD başkan yardımcısının ailesinde 150 yılı aşkın süredir yaşanan ilk doğum olduğunu yazdı. Washington şimdi bir yandan koruma görevlisinin hangi bilgileri, kime ve hangi amaçla aktardığını araştırırken, diğer yandan kamu kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili tartışmaları izliyor.

        Başkan Yardımcısı’nı dış tehditlerden korumakla görevli ekibin içinden geldiği iddia edilen sızıntı ise başkentte şu ironik soruyu gündeme taşıdı: Gizli Servis, bu kez koruduğu kişinin sırlarını kendi personelinden nasıl koruyacak?

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 22 Temmuz 2026 ( ABD Kazma Dağı'nı Vurabilir Mi?)

        ABD'nin yeni hedefi kazma dağı mı? Kazma dağı neden önemli? Trump'ın yeni hedefi kazma dağı mı? Kazma Dağı'nın altında ne var? ABD Kazma Dağı'nı vurabilir mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruluyor
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruluyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Gizli Servis'te gizli kriz
        Gizli Servis'te gizli kriz
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Herkesin gözü bu grafikte
        Herkesin gözü bu grafikte