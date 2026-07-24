Gizli Servis'te gizli kriz: ABD Başkanı Yardımcısı Vance'i koruyan ajan sızıntı şüphesiyle soruşturuluyor

Amerikan Gizli Servisi, Vance'in yakın koruma biriminde görev yapan bir personel hakkında, hassas bilgileri basına aktardığı ve koruma operasyonlarının güvenliğini tehlikeye düşürdüğü şüphesiyle idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın elde edilecek bulgulara göre cezai bir dosyaya dönüşebileceği bildirildi.

"Korunan kişinin güvenliği tartışma konusu olamaz"

Gizli Servis İletişim Başkanı Anthony Guglielmi, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Yardımcılığı Koruma Birimi’nde görevli bir personelin “operasyon güvenliği ile bilgi güvenliğini ihlal ettiği” yönündeki iddialar nedeniyle soruşturulduğunu doğruladı.

Guglielmi, dosyanın ayrıntıları hakkında yorum yapmayacaklarını belirtirken, “Tartışmaya açık olmayan temel bir ilkemiz var: Koruma altındaki kişinin güvenliğini tehlikeye atabilecek hiçbir davranışa tolerans gösterilmeyecektir” mesajını verdi. Kurum, soruşturulan personelin kimliğini ve sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin kapsamını açıklamadı.

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Söz konusu Gizli Servis görevlisinin soruşturma süresince idari izne çıkarıldığı, dosyanın kurumun iç denetim ve iç soruşturma birimi tarafından incelendiği belirtildi. Amerikan basınına konuşan kaynaklar, yetkililerin bilgileri basına aktardığından şüphelenilen kişiyi belirlediğini ancak muhtemel disiplin cezası ya da cezai suçlamalar konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

Olayı ilk olarak CNN’in duyurduğu, daha sonra Gizli Servis yetkililerinin soruşturmayı kamuoyuna doğruladığı aktarıldı.

Koruma ekibindeki huzursuzluk basına yansıdı

Soruşturmanın, MS NOW adlı haber platformunda geçen hafta yayımlanan ve Başkan Yardımcısı Vance’ın koruma ekibinde ciddi bir memnuniyetsizlik bulunduğunu öne süren haberin ardından başlatılması dikkati çekti. Kimlikleri açıklanmayan Gizli Servis görevlilerine dayandırılan haberde, Vance ve çalışma ofisinin sık sık plansız seyahatler ile son dakika görevleri talep ettiği, bazı ajanların ise bu talepleri kamu kaynaklarının geçmiş başkan yardımcıları döneminde görülmeyen biçimde kullanılması olarak değerlendirdiği ileri sürüldü.

Haberde, “kayıt dışı” veya önceden ilan edilmeyen programlar şeklinde tanımlanan bir dizi hareketliliğin, Vance ile ailesini korumakla görevli personelin çalışma düzenini bozduğu ve ekip içindeki morali olumsuz etkilediği iddia edildi. Amerikan basınındaki bilgilere göre, sık sık değişen programlar nedeniyle güzergâhların, personel vardiyalarının, güvenlik çemberlerinin ve alternatif tahliye planlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Gizli Servis açısından tartışmanın merkezinde ise siyasi veya idari memnuniyetsizlikten çok, bu tür ayrıntıların dışarıya aktarılmasının doğrudan güvenlik açığı yaratması bulunuyor.

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Golf dersi için askeri helikopter iddiası

İngiliz ve Amerikan basınında yer alan ayrıntılara göre sızdırıldığı düşünülen bilgiler arasında, Vance’ın oğlunun bir golf dersine götürülmesi amacıyla Deniz Piyadelerine ait bir helikopterle yapılması planlanan uçuş da bulunuyordu. Maryland’deki Joint Base Andrews’e yapılacağı belirtilen uçuşun olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği, ancak planın kamu kaynaklarının kişisel amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı tartışmasını beraberinde getirdiği aktarıldı. Vance ailesinin daha önce ev arama sürecinde de helikopter kullandığı yönündeki iddialar, koruma ekibindeki rahatsızlığa ilişkin haberlerin daha geniş yankı bulmasına neden oldu.

Başkan Yardımcılığı makamına yakın yetkililer ise seyahat düzenlemelerinin yalnızca kişisel tercihler üzerinden değerlendirilemeyeceğini, güvenlik zorunlulukları, zaman yönetimi ve halkın günlük yaşamında oluşturulabilecek trafik ve güvenlik aksamalarının azaltılması gibi unsurların da dikkate alındığını savundu. Vance’ın ofisi, koruma ekibinin zor şartlar altında görev yaptığını kabul ederek Gizli Servis personelinin çalışmalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi. Ancak bu savunma, hassas program bilgilerinin koruma ekibinden basına nasıl ulaştığı sorusunu ortadan kaldırmadı.

Başkanlık sıralamasındaki ikinci isim

ABD Anayasası ve başkanlık halefiyet düzenine göre Başkan Yardımcısı, başkanlık makamının boşalması halinde görevi devralacak ilk kişi konumunda bulunuyor. Bu nedenle J.D. Vance, eşi Usha Vance ve çocukları, Gizli Servis tarafından kesintisiz biçimde korunuyor. Vance ailesi, Washington’daki ABD Deniz Kuvvetleri Gözlemevi sınırları içerisinde bulunan ve başkan yardımcılarına tahsis edilen resmi konutta ikamet ediyor. Koruma planlarının, yalnızca Başkan Yardımcısı’nı değil, aile bireylerinin seyahatlerini, okul ve sosyal programlarını da kapsadığı belirtiliyor.

CBS News’in ay başında yayımladığı habere göre Vance ailesi, Washington’a yaklaşık 64 kilometre mesafedeki Virginia eyaletinin Middleburg kasabasında ek bir konut kiralamaya hazırlanıyordu. Gizli Servis’in söz konusu mülkün çevresinde ilave güvenlik düzenlemeleri yaptığı, giriş-çıkış noktaları, çevre güvenliği ve acil durum güzergâhları üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Amerikan basını, küçük çocuklu bir başkan yardımcısı ailesinin korunmasının, program çeşitliliği ve plansız hareketlilik nedeniyle farklı güvenlik ihtiyaçları doğurduğuna dikkat çekiyor.

Soruşturma, Vance ve eşi Usha Vance’ın dördüncü çocuklarının dünyaya gelmesinden yalnızca birkaç gün sonra gündeme geldi. Amerikan basını, doğumun görevdeki bir ABD başkan yardımcısının ailesinde 150 yılı aşkın süredir yaşanan ilk doğum olduğunu yazdı. Washington şimdi bir yandan koruma görevlisinin hangi bilgileri, kime ve hangi amaçla aktardığını araştırırken, diğer yandan kamu kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili tartışmaları izliyor.

Başkan Yardımcısı’nı dış tehditlerden korumakla görevli ekibin içinden geldiği iddia edilen sızıntı ise başkentte şu ironik soruyu gündeme taşıdı: Gizli Servis, bu kez koruduğu kişinin sırlarını kendi personelinden nasıl koruyacak?