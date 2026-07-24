Johnny Depp hayranlarının karşısına Ebenezer Scrooge kılığında çıktı
Johnny Depp, San Diego Comic-Con'da yeni filmindeki Ebenezer Scrooge kılığına girerek hayranlarını şaşırttı
Johnny Depp, yeni filmi 'Ebenezer: A Christmas Carol'ı tanıtmak için Ebenezer Scrooge kılığında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.
63 yaşındaki ödüllü oyuncu, San Diego'daki 2026 San Diego Comic-Con etkinliğinde Ebenezer Scrooge karakteriyle görünerek hayranlarını şaşırttı.
Depp, San Diego Comic-Con etkinliğinin yapıldığı kongre merkezinin dışında, etrafı kalabalık bir izleyici grubuyla çevrili halde, kurgusal soğuk kalpli karakter Scrooge and Marley'nin Gaslamp bölgesindeki dükkanına girerken görüldü.
Bu sahnenin sosyal medyada yayılması, Depp hayranlarını heyecanlandırdı. Silindir şapka takan ve bastonla yürüyen Depp, gri sakalıyla da neredeyse tanınmaz haldeydi.
Film, Aralık 1843'te yayımlanan, film ve televizyon için onlarca uyarlamaya ilham veren Charles Dickens klasiğinin gotik bir yeniden yorumlaması olacak.
'Ebenezer: A Christmas Carol' adlı proje, ilk olarak Ekim 2025'te duyurulmuştu. Bu film, 'Karayip Korsanları' serisinin yıldızı Depp'in 2019'daki 'Barbarları Beklerken' filminden bu yana ilk büyük Hollywood stüdyo filmi olacak.
Amber Heard ile olaylı boşanma ve şiddet davası nedeniyle Hollywood'dan dışlanan Depp, yeni sinema projeleriyle küllerinden yeniden doğuyor. Sinema sektörüne ilk olarak 2023'te görkemli bir dönüş yapan Depp, Fransız filmi 'Jeanne du Barry'de rol almasının ardından ilk ABD yapımı filminde Penelope Cruz ile başrolleri paylaştı. 'Day Drinker', Amber Heard ile yaşadığı gerilimli dava sürecinden sonra Depp'in rol aldığı ilk ticari Hollywood projesi oldu.
ÖNCE DIŞLANDI, SONRA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
2016'da eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılanması nedeniyle Depp, Hollywood sinemasından adeta aforoz edilmişti. ABD'li oyuncunun kariyeri, Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçmişti. Depp, kendisine 'kadın döven' dediği için İngiliz The Sun Gazetesi'ne açtığı davayı kaybetmesinin ardından 'Fantastik Canavarlar 3' filminden de kovulmuştu.
Depp daha sonra Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazanmış, bu, ünlü oyuncu için bir zafer olarak görülmüştü. Hakim, Heard’ün, Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğine hükmetmişti. Depp'in, Heard’den 15 milyon dolar tazminat kazanması sonrası, işler ünlü oyuncunun lehine dönmüş ve üç yıl ara vermek zorunda kaldığı kariyerine kaldığı yerden devam etmişti.
Yeni filmi 'Ebenezer: A Christmas Carol', 13 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek.