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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dev projenin ihale tarihi belli oldu

        Dev projenin ihale tarihi belli oldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu "Hattın 7/24 demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak; Orta Koridor'da taşıdığımız yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu. İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydetti.

        Uraloğlu, İhale kapsamında, 122,3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4,7 kilometre tek hat bağlantıları, 36,2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli, 23,3 kilometre uzunluğunda 22 çift hatlı NATM tüneli, 3,7 kilometre uzunluğunda 17 aç-kapa tüneli, 22,1 kilometre uzunluğunda iki viyadük ve 40 köprü ile istasyonları ve benzeri işleri yapılacağını kaydetti.

        Bakan Uraloğlu, söz konusu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını hatırlatarak “6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak.” ifadelerini kullandı.

        "MARMARAY GEÇİŞİ RAHATLAYACAK"

        Projenin güzergahı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya bağlanacak. Hat Çatalca’da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı’na entegre olacak. Hattın 7/24 demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak; Orta Koridor’da taşıdığımız yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak.” diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu hattının Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek, “Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

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