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        Haberler Ekonomi Altın Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu

        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu

        Yılın başında ons altının 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirve yapmasının ardından yaklaşık 4.000 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, bireysel yatırımcıların iştahını da azalttı. TCMB'nin Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre "Altın alırım" diyenlerin oranı temmuz ayında yılın en düşük seviyesine indi. Şubatta yatırım tercihi sorulanların yüzde 55.5'i 'altın alırım' derken, bu oran temmuzda yüzde 40.3'e geriledi

        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu

        Yılın ilk aylarında güvenli liman talebi ve jeopolitik risklerle 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören ons altın, sonraki aylarda sert bir düzeltme yaşadı. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre spot altın ocak sonunda gün içinde 5.595 doları görürken, haziran sonunda 4.000 doların altını test etti. Son günlerde ise 4.000-4.100 dolar bandında işlem görüyor.

        Bu fiyat hareketi, bireysel yatırımcıların tercihlerine de yansıdı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi'nde, "Kur ve enflasyon beklentileriniz ışığında yatırım yapabilecek nakit varlığınız olsa hangisini tercih edersiniz?" sorusuna "Altın alırım" yanıtını verenlerin oranı temmuz ayında yüzde 40,3 ile yılın en düşük seviyesine geriledi.

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        Ocak ayında bu oran yüzde 52,8 seviyesindeydi. Şubatta 55,5 ile zirve yapan altın tercihi, martta 55,2, nisanda 48,8, mayısta 48,3, haziranda ise 44,3 olarak gerçekleşti. Böylece şubat ayındaki zirveye göre altını tercih edenlerin oranı 15,2 puan, yıl başına göre ise 12,5 puan azaldı.

        GAYRİMENKUL VE MEVDUAT ÖNE ÇIKTI

        Altına ilginin azalmasına karşılık alternatif yatırım araçlarına yönelim arttı. "Ev, dükkan veya arsa alırım" diyenlerin oranı ocakta yüzde 31,2 iken temmuzda 38,5'e yükseldi. Vadeli mevduatı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı da yüzde 6,8 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

        Piyasa uzmanları, altındaki geri çekilmede tarihi zirvelerin ardından gelen kâr realizasyonlarının, yüksek faiz beklentilerinin ve yatırımcıların risk algısındaki değişimin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Dünya Altın Konseyi de yılın ilk yarısında görülen sert fiyat hareketlerinin ardından altının daha dengeli bir bantta işlem görmesini bekliyor.

        Anket sonuçları, altının güvenli liman özelliğini korumasına rağmen fiyatlarda yaşanan sert düzeltmenin bireysel yatırımcıların yeni alım iştahını zayıflattığını ve yatırım tercihlerinin daha dengeli bir dağılıma yöneldiğini ortaya koyuyor.

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