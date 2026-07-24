Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Yeni Parti'nin kuruluşu açıklamasının ardından yayınladığı mesajda, "Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Benim siyaset anlayışım budur" dedi
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 12:27 Güncelleme:
Özgür Özel'in, CHP'den istifa edip 90 arkadaşıyla birlikte ayrılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu paylaşımda bulundu:
"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir.
Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım.
Benim siyaset anlayışım budur."
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