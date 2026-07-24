Zayıflama iğnelerinin nadir göz hastalığına yol açabileceği uyarısı!

Avustralya Şifalı Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yayımlanan açıklamada Tip-2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında uyarıda bulunuldu.

Söz konusu ilaçların "arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati (NAION)" isimli nadir görülen bir hastalığa yol açabileceğine işaret edilen uyarıda, "NAION, körlük dahil olmak üzere kalıcı görme bozukluğuna yol açabilir ve görmeyi düzeltecek kanıtlanmış hiçbir tedavi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

"GÖRME KAYBI YAŞANIRSA ACİLEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN"

Uyarıda, GLP-1 ilacı kullananların herhangi bir görme kaybı yaşaması halinde ilacı kullanmayı bırakıp acilen sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği vurgulandı.

TGA, bugüne kadar GLP-1 ilaçlarıyla bağlantılı 36 NAION vakasına rastlandığını belirtti.

NAION, gözün arka kısmındaki optik sinire giden kan akışındaki bir bozukluktan kaynaklanıyor ve genellikle uyanma anında, ağrı olmaksızın aniden ortaya çıkıyor.

GLP-1 ilaçları, kan şekeri seviyelerini ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olan bir hormonu taklit ederek çalışıyor ve özellikle diyabet hastalığının tedavisinde kullanılıyor.