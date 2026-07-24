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        Haberler Sağlık Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı

        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı

        ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde maydanoz ve kişniş tüketimiyle bağlantılı yeni bir cyclospora paraziti salgını patlak verdi. 1 Mayıs'tan bu yana 561 kişiyi hasta eden salgında vaka sayısı geçen yılın iki katına ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:50 Güncelleme:
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        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
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        ABD'deki kontamine tarım ürünlerinden kaynaklanan yeni bir parazit salgını, 1 Mayıs'tan bu yana Kuzey Carolina eyaletinde 561 kişiyi hasta etti.

        Kuzey Carolina'daki sağlık yetkilileri, hastalıklardaki artışın, enfekte maydanoz ve kişniş yedikten sonra hastalandıkları görülen kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan "cyclospora" parazitinden kaynaklandığını belirtti. Vaka sayısı, geçen yıl Kuzey Carolina'da kaydedilen rakamın neredeyse iki katına ulaştı.

        "SÜREKLİ OLARAK YENİDEN ORTAYA ÇIKIYOR"

        Eyalet sağlık yetkilileri, maydanoz ve kişnişe ek olarak marulun da parazitle kontamine olmuş tarım ürünleri listesinde yer alabileceğini çünkü bu gıda maddesinin enfekte kişlerle yapılan görüşmelerde sürekli olarak yeniden ortaya çıktığını ifade etti.

        Ancak yetkililer, şu ana kadarki parazit vaka artışının; Michigan, Indiana, Kentucky, Ohio ve Batı Virginia eyaletlerindeki Taco Bell restoranlarında kıyılmış marul ve diğer tarım ürünlerini yiyen müşteriler arasında 4.300'den fazla hastalığa neden olan siklosporiyazis salgınındaki marul ve tarım ürünleriyle ilişkili görünmediğini kaydetti.

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        Kuzey Carolina Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nda (DHHS) halk sağlığı yetkilisi olan Carl Williams bir açıklamada, "Burada bu tür bir ilişki fark etmedik" dedi ve ekledi: "Bunu söyleyebiliyoruz çünkü yerel sağlık departmanlarımızla iş birliği içinde bildirilen tüm bu vakalara dair kapsamlı bir inceleme yürütüyoruz."

        BEŞ EYALETTEKİ TACO BELL ŞUBELERİNDEKİ MARULDAN KAÇINILMASI SÖYLENMİŞTİ

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Taco Bell şubelerindeki siklosporiyazis salgınının kaynağı olarak marul üreticisi Taylor Farms'ı belirlemişti; bu durum Taylor Farms'ın ABD'de ürünlerini geri çağırmasına yol açmıştı.

        Şiddetli ishal, yorgunluk ve bulantıya yol açabilen paraziter hastalıktan toplam 1.645 vakanın 34 eyalette rapor edildiğini doğrulayan CDC'nin ardından FDA, "tüketicilerin etkilenen beş eyaletteki Taco Bell şubelerinde servis edilen Meksika menşeli kıyılmış iceberg marulundan kaçınması gerektiği" yönünde bir uyarı yayınlamıştı.

        Kuzey Carolina sağlık yetkilileri, kişniş ve maydanozun, "sağlık yetkililerinin bu yıl ABD'de bildirilen binlerce siklosporiyazis vakasının en azından bir kısmı ile kamuoyunda ilişkilendirdiği, iceberg marulun dışındaki ilk ek gıdalar arasında yer aldığı" ifade edildi.

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        FDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

        FDA, bu yaz şu ana kadar toplam altı siklosporiyazis salgını hakkında soruşturma başlattı. Beş eyaletteki Taco Bell restoranlarında görülen iceberg marul bağlantılı salgın, yeri tam olarak tespit edilen tek salgın olma özelliğini taşıyor.

        Kurum, diğer beş salgının kaynaklarını henüz belirlemediği gibi, bu vakaların hangi eyaletlerde bulunduğuna dair bilgi de paylaşmadı. Ayrıca Kuzey Carolina'daki vakaların kaynağı bilinmeyen bu beş salgından herhangi biriyle ilişkili olup olmadığı netlik kazanmış değil.

        KAMUOYUNA UYARI!

        Kuzey Carolina DHHS sözcüsü, FDA'nın Kuzey Carolina'daki salgını soruşturup soruşturmadığına ilişkin sorulara yorum yapmaktan kaçınırken, söz konusu eyalette yüzlerce siklosporiyazis hastalığına neden olan kontamine maydanoz, kişniş ve marula karşı kamuoyunu uyardı.

        DHHS yaptığı açıklamada, "Marul, maydanoz ve kişniş gibi Kuzey Carolina'daki cyclospora vakalarındaki artışla ilişkili olduğu tespit edilen malzemeleri kullanıyorsanız, kendinizin veya başkalarının hastalanmasını önlemek için bunları kullanmaktan kaçınmayı veya iyice pişirmeyi düşünün" ifadelerine yer verdi.

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