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        Haberler Gündem Eğitim LGS'de 500 tam puan alan Hivda, hayalindeki liseyi tercih etti

        LGS'de 500 tam puan alan Hivda, hayalindeki liseyi tercih etti

        Muş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Hivda Tanyeri, lise eğitimini İstanbul'daki karma eğitim veren Kabataş Erkek Lisesi'nde sürdürmek istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...

        Vali Adil Yazar Ortaokulundan mezun olan Tanyeri, LGS'deki başarısının ardından tercih döneminde hayalini kurduğu okulu ilk sıraya yazdı.

        Başarısıyla ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Tanyeri, yeni eğitim hayatında İstanbul'da köklü bir geçmişe sahip olan Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim görmeyi hedefliyor.

        Tanyeri, Türkiye birincileri arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        "ÇOK ÇALIŞTIM, KARŞILIĞINI ALDIĞIMI GÖRMEK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

        Mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Tanyeri, şunları kaydetti: "Çok çalıştım ve bunun karşılığını aldığımı görmek benim için büyük bir mutluluk. Tercihimi Kabataş Erkek Lisesinden yana kullandım. Bundan sonraki en büyük hedefim ise yurt dışında iyi bir pilotaj eğitimi alarak pilot olmak. Bunun için de aynı azimle çalışmaya devam edeceğim. Öğretmenlerim her konuda bana destek verdiler. Arkadaşlarımın başarımda büyük payları var, güzel dostluklar edindim. Birbirimizi motive ederek daha verimli çalıştık. Ailem de her zaman yanımdaydı, onlar olmasaydı bugün bu başarıya ulaşabilir miydim bilmiyorum. Bana hem maddi hem de manevi anlamda destek oldular."

        Baba İbrahim Tanyeri ise "Emeklerinin karşılığını almış olması da bizim için ayrı bir mutluluk. Özellikle öğretmenlerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kızımıza düzenli ve planlı çalışmayı, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını kazandırdılar" dedi.

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