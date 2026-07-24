Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

(Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümü) Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk. Bizler gerçekten gururluyuz, mutluyuz ve bu mabet mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok farklı bir eser. 6.seneyi devriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Restorasyonlarını, renovasyonlarını yapmaya da devam ediyoruz. "

"NATO ZİRVESİ'NDEN OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK"

(Ankara'daki NATO zirvesi) "NATO zirvesinden olumlu dönüşler aldık. Zirve sonrası teşekkür telgrafları aldık. Başta Sayın Trump olmak üzere tüm liderler farklı bir duygu içindeydi. 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan Ankara'daki zirve. Her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik, mutluluk vesilesi oldu."

"TÜRKİYE'YE ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIŞIR"

(İspanya'nın dünya kupası şampiyonluğu) "Siz zaten hepsini söylediniz. Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir Dünya Şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir Dünya Şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa Şampiyonlukları olabilir, tekrar Dünya Şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye’ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız."