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        Özgür Özel'den ilk açıklama

        Özgür Özel, Hacı Bayram'da cuma namazının ardından "Günün sonunda Yeni Parti'yi Parti Meclisi'ni, Parti Başkanı'nı bildirmiş ve TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz önümüzdeki süreçte Yeni Parti ilk ve son kez ana muhalefet olarak bütçe çalışmalarına katılacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        Özgür Özel'den ilk açıklama

        Özgür Özel, Hacı Bayram'da cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Özel'in açıklamaları şöyle:

        "Biz bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önce İstanbul'un sonra İzmir'in işgaliyle artık tahammülü kalmadığında, İstanbul'dan Bandırma Vapuru'yla Samsun'a çıkıp; rütbeleri, üniformaları, yetkileri geride bırakıp kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu'da çıktığı şanlı yürüyüşün sonunda Heyet-i Temsiliye'yle birlikte Hacı Bayram'da cuma namazını kıldık. Birazdan 1. Meclis'e gideceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1. Meclis'i açarak Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği tarihi binada saygılarımızı bir kez daha sunacağız.

        LOZAN MESAJI

        Başta Lozan'a imzasını koyan İsmet Paşa olmak üzere tüm emeği geçenleri rahmetle minnetle anıyoruz. Sevr'in yırtılıp atıldığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği ve sağlam temel ve kolonların dikildiği yerdeyiz. Ne Lozan'dan ne Misak-ı Milli sınırlarından ne kurucu değerlerden başka bir yerde değiliz.

        İLK TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ

        Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını teslim ederek alındı belgesini aldılar. 91 milletvekilimizle 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Kulübü'ne gidiyoruz. Anadolu Kulübü'nde Kurucular Kuruluyla ilk toplantısını yapmak, Genel Başkanımızı belirlemesini ve yönetim organlarını seçmek üzere ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz.

        İLK VE SON KEZ ANA MUHALEFET OLACAĞIZ

        Bir süredir yapılan teknik hazırlıklar planlanan şekliyle devam etmektedir. Günün sonunda Yeni Parti'yi Parti Meclisi'ni, Parti Başkanı'nı bildirmiş ve TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz önümüzdeki süreçte Yeni Parti ilk ve son kez ana muhalefet olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, ülkeyi huzuru, refahı getirecek bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız."

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