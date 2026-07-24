Siyasi isimler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümü için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNŞALLAH EBEDİYETE KADAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın yalnızca bir ibadet mekanı olmadığını belirterek “Milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir” dedi. Ayasofya’yı 24 Temmuz 2020’de 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine kavuşturduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süsleyeceğine; insanlığın ortak vicdanı ve kültürel hafızasına ışık tutmayı sürdüreceğine gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Yayınları tarafından Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ‘Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ isimli eser için takdim metni kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdim metninde verdiği mesajlar şöyle:

BÜYÜK ZAFERİN REMZİ: İstanbul’un fethiyle birlikte Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi, insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından birine şahitlik etmiş bir mâbed olarak yeni bir hüviyet kazanmıştır. Feth-i Mübîn’den önce harap ve bitap halde olan bu eser, 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han ve muzaffer ordusunun İstanbul’u almasıyla birlikte kısa zamanda ihya edilerek, İslam’ın manevi sancağı altında yeniden hayat bulmuştur. Fetih ile birlikte camiye tahvil edilen Ayasofya, çağ açıp çağ kapatan büyük zaferin remzi, fethin mührü ve medeniyetimizin en ihtişamlı eserlerinden biri haline gelmiştir.

İNSANLIĞIN MÜŞTEREK MİRASI: Tarihî hakikatler açıkça göstermektedir ki; 1204 yılında gerçekleşen IV. Haçlı saldırıları sırasında Ayasofya büyük bir tahribata uğramış; pek çok kıymetli eser yağmalanarak farklı coğrafyalara taşınmıştır. Buna mukabil Osmanlı medeniyeti, Ayasofya’ya bir emanet şuuru ve vakıf hassasiyetiyle yaklaşmış; bu kadim mabedi asırlar boyunca ihya etmiş, korumuş ve gelecek nesillere ulaştırmıştır. Başta Mimar Sinan olmak üzere, devrin büyük mimarları tarafından güçlendirilen yapı, depremlere karşı tahkim edilmiş; ilave edilen unsurlarla İslâmî kimliği daha da belirgin hale getirilmiş, bu suretle insanlığın müşterek mirasına da hürmetle yaklaşılmıştır. Asırlar boyunca Bizans devrine ait mozaiklerin muhafaza edilmesi, Osmanlı’nın medeniyet tasavvurunu, adalet anlayışını ve kültürel emanet bilincini yansıtan müstesna bir örnek olmuştur.

TARİHİ MESULİYET: Ayasofya-i Kebîr Camii yalnızca bir ibadet mekanı değil; milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir. Osmanlı sultanlarının vakfiyelerinde yer alan muhafaza ve bakım hükümleri, bu mukaddes emanete gösterilen ihtimamın en kuvvetli işaretidir. Bugün de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz bu aziz emaneti aynı bilinç ve hassasiyetle korumayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmayı tarihî bir mesuliyet olarak telakki ediyoruz.

86 YILLIK HİCRAN: Kutlu fethin zafer nişanesi olan Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi, İstanbul’un siluetinde bütün ihtişamıyla yükselmeye ve dünya kültür mirası içerisindeki müstesna mevkiini muhafaza etmeye inşallah devam edecektir. Elinizdeki eser; Ayasofya’nın asırlara yayılan hikayesini, mimarî zarafetini, manevi derinliğini gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlanmıştır. 24 Temmuz 2020’de, 86 yıllık hicranın ardından yeniden aslî hüviyetine kavuşturduğumuz Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’nin, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süsleyeceğine; insanlığın ortak vicdanı ve kültürel hafızasına ışık tutmayı sürdüreceğine gönülden inanıyorum.

KURTULMUŞ: SAHİP ÇIKIŞIN GÜÇLÜ BİR İFADESİDİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Bu, yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bir milletin tarihe kazınmış iradesinin ve asırlık bir emanete sadakatinin en güçlü sembollerinden biridir. Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'umuza bıraktığı bu kutlu emanet, 6 yıl evvel Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararlılığıyla yeniden asli hüviyetine kavuştu.

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Bu, yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mukaddes mekandan yankılanan her tekbirin ve semaya yükselen her duanın kalpleri birleştirmesini, kardeşliği pekiştirmesini, mazlumlara umut olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum."

BAHÇELİ: İNANÇLA DEVAM EDECEĞİZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz."

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DURAN: İRADENİN EN GÜÇLÜ TEZAHÜRLERİNDEN BİRİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde, bu kutlu mabedin kıyamete kadar ezanlarla, selalarla ve ibadetle yaşamaya devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namaz eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Asırlık bir emanetin, milletin duaları ve tekbirleriyle asli hüviyetine kavuştuğunu belirten Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan bu tarihi adım, milletimizin tarihine, medeniyetine ve vakıf mirasına sahip çıkma iradesinin en güçlü tezahürlerinden biri oldu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde, bu kutlu mabedin kıyamete kadar ezanlarla, selalarla ve ibadetle yaşamaya devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ARPAGUŞ: EN ÖNEMLİ SEMBOLLERDEN BİRİ

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bugün Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi, son iki asırdır hakları gasbedilen, mukaddesatına kastedilen ve ülkeleri yağmalanan İslam toplumları için diriliş muştulamakta ve umut aşılamaktadır." ifadesini kullandı.

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Arpaguş, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Ayasofya'nın asırlar boyunca farklı inançların, kültürlerin ve büyük imparatorlukların kalbinde yer almış, her dönemin ruhunu kendi gövdesinde somutlaştırmış canlı bir tarih abidesi olduğunu belirten Arpaguş, şunları kaydetti:

"Ancak 1453 yılı, Ayasofya'nın hikayesinde yepyeni ve geri dönülemez bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Yaklaşık 6 asır önce Fatih Sultan Mehmet Han ve onun şanlı ordusu, tam bir donanımla Allah'a dayanarak yola çıkmış ve bu sayede Cenabıhakk'ın inayetine mazhar olmuştur. Onun ve ordusunun samimiyet ve gayreti, tedbir ve tevekkülü, Allah tarafından şanlı bir fetihle tebcil edilmiştir. İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya, yeni bir medeniyet ufkuna kavuşmuş ve İslam medeniyetinin adalet anlayışının, estetik dehasının ve evrensel iddialarının en önemli sembollerinden biri haline gelmiştir. Ayasofya'nın yeniden asli hüviyetine kavuşturulmasında da aynı azim ve kararlılığı görüyoruz.

Bu görkemli mabedin asli kimliğine kavuşturulması, aziz milletimizin ecdadına vefasının bir tezahürü ve kendi medeniyet köklerinden aldığı güçle yeni bir gelecek inşa etme azminin bir yansımasıdır. Bugün Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi, son iki asırdır hakları gasbedilen, mukaddesatına kastedilen ve ülkeleri yağmalanan İslam toplumları için diriliş muştulamakta ve umut aşılamaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılış yıl dönümü vesilesiyle bu güzelliğe imza atan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatımız ve milletimiz adına en derin şükranlarımı arz ediyorum."

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ÇİFTÇİ: YÜKSELEN EZANLAR YENİDEN RÜCU ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de yükselen ezanlar, getirilen tekbirler ve edilen dualarla yeniden aslına rücu etti. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesiyle kırılan zincirler, milletimizin gönlünde 86 yıldır yaşayan hasreti sona erdirdi. Ayasofya'nın kubbeleri yeniden Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle yankılanırken, secdeler şükürle buluştu. Fethin nişanesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kutlu emaneti Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümünde; bu tarihi iradenin gururunu ve sevincini bir kez daha yaşıyoruz. Rabbim ezanlarımızı semalarımızdan, secdelerimizi mabetlerimizden eksik etmesin."

TEKİN: FETHİN SEMBOLÜ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümünü kutladı.

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 6’ncı yıl dönümü kutlu olsun. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasında güçlü iradesiyle tarihi bir kararlılık ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılanmasına sebep olan "Ayasofya" başlıklı yazısından okuduğu bölüme yer verildi.

ERSOY: EN KAPSAMLI RESTORASYON ÇALIŞMASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümünde olduklarını belirtti.

Ayasofya'nın "fethin sembolü" olduğuna işaret eden Ersoy, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşsiz emaneti Ayasofya'da, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürerek bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

GÜRLEK: ASIRLIK HASRETİ SONA ERDİREN ADIM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığını anımsattı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının yıl dönümünün büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini belirten Gürlek, "Milletimizin asırlık hasretini sona erdiren bu tarihi adım, Türkiye'yi vesayetin gölgesinden çıkarak milli iradenin hakim olduğu güçlü yarınlara taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinin ve milletimize olan sarsılmaz inancının müstesna bir tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ başta olmak üzere her türlü vesayet odağından arınan, bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkesine kararlılıkla sahip çıkan Türk yargısının, Danıştay'ın verdiği kararla milletin asırlık beklentisine hukuk zemininde karşılık verdiğini kaydeden Gürlek, şunları kaydetti:

"Ayasofya semalarında yükselen ezanlar ve saflarında eda edilen namazlar, egemenliğimizin ve millet iradesinin güçlü bir nişanesidir. Bu kutlu emaneti yeniden ibadete açarak milletimizin gönlündeki büyük özlemi dindiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbelerinde ezanların, saflarında duaların kıyamete kadar eksik olmamasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

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MEMİŞOĞLU: AYASOFYA, EZANINA KAVUŞTU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Memişoğlu, sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle tam 6 yıl önce bugün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aslına ve ezanına kavuştu. Fethin bu şanlı emanetinin kubbelerinde dualarımızın, minarelerinde ezanlarımızın ilelebet yankılanmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

GÖKTAŞ: BİR HASRETİMİZ DAHA SONA ERDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü. 6 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir hasretimiz daha sona erdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti asli hüviyetine kavuştu. Bu topraklarda ezan sesleri dinmeyecek, ellerimiz daima semaya yükselecek. Allah'a hamdolsun."