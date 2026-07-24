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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılıyor

        En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılıyor

        En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        En düşük emekli aylığına artış

        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı.

        Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 18. madde kabul edildi.

        Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında artış yapılması hedeflenirken, teklifin Genel Kurul’daki görüşmeleri devam ediyor.

        Kanun teklifinin tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından düzenlemenin yasalaşma süreci tamamlanacak.

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