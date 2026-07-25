Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Trump: Bir kez daha aday olacağım

        Trump: Bir kez daha aday olacağım

        ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki başkanlık seçimlerinde "bir kez daha aday olacağını" duyurdu. Trump, yeniden başkanlık için aday olmanın ve yarışı kazanmanın kendisi için kolay olacağını belirterek, "Ben bu işi yürütme konusunda çok iyiyim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 07:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: Bir kez daha aday olacağım
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) başkent Washington'daki Waldorf Astoria otelde düzenlenen yemeğinde konuştu.

        İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen etkinliğin bugünkü programına yeniden katılan Trump, önce şaka olduğunu söylediği dördüncü kez başkanlık adaylığı konusunu konuşmasını bitirirken tekrar dile getirdi.

        ADAYLIK AÇIKLAMASI

        AA'nın haberine göre, Başkan Trump, "ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Aslında sanırım bunu zaten yaptım; üç kez kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağım." ifadelerine yer verdi.

        Konuya, "Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyuyorum." sözleriyle giren Trump, yeniden başkanlığa adaylığını açıklamasının salondaki gazeteciler için "bir nevi özel haber niteliğinde" olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Trump, yeniden başkanlık için aday olmanın ve yarışı kazanmanın kendisi için "kolay olacağını" belirttiği konuşmasında, "Ben bu işi yürütme konusunda çok iyiyim." diye ekledi.

        ABD Başkanı, yeniden başkanlık yarışına gireceğine dair açıklama yaparken seçim çalışmalarında kullandığı kırmızı renkli şapkayı cebinden çıkararak taktı.

        Şapkada "TRUMP 2028" yazdığı görülürken, Trump'ın açıklaması karşısında gazetecilerle dolu salon bir süreliğine sessizliğe büründü.

        ADAYLIK KONUSUNDA DAHA ÖNCE ÇELİŞEN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

        Trump, 5 Mayıs 2025'te yaptığı bir açıklamada 8 yılın sonunda başkanlık görevini devredeceğini söylemişti.

        ABD Başkanı Trump daha önce, 1 Nisan 2025'te ise üçüncü dönem için adaylığına bir şekilde izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı rakip olarak görmeyi "çok istediğini" söylemişti.

        ABD ANAYASASI NE DİYOR?

        ABD Anayasası'nın 22. ek maddesinde, "Hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez." ifadesi yer alıyor.

        Öte yandan, ABD Kongresi'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadının üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteğiyle bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor.

        WHCA GALA YEMEĞİNDE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

        25 Nisan'da Washington Hilton'da düzenlenen akşam yemeği, güvenlik kontrol noktası yakınında silah sesleri duyulmasının ardından Gizli Servis ajanlarının Trump'ı salondan tahliye etmesiyle aniden sona ermişti.

        Yetkililer daha sonra, birkaç yönetim yetkilisini hedef almayı planladığı iddia edilen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ı tutuklamıştı.

        Allen, ABD Başkanı'na suikast girişiminde bulunmak da dahil olmak üzere dört federal suçlamayla yargılanıyor.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ÖZEL HACI BAYRAM'DA CUMA NAMAZI KILACAK

        Özgür Özel, cuma namazını kılmak için Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gitti. Özel'in kılacağı cuma namazı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Meclis çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazına referans şeklinde yorumlandı. Özel'in cuma namazının ardından gazet...
        #ABD Başkanı Donald Trump
        #haberler
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi
        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        Yemen'de patlama sesleri
        Yemen'de patlama sesleri
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"