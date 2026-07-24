Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yemen'de patlama sesleri duyuldu

        Yemen'de patlama sesleri duyuldu

        Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığı, kentte art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalı ise Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 23:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yemen'de patlama sesleri

        Yerel kaynaklar, Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığını belirtti. Art arda patlama sesleri duyulan kentte insansız hava araçlarının (İHA) yoğun şekilde uçtuğu belirtildi.

        Kaynaklar, bombardımanın halk arasında paniğe neden olduğunu, bazı noktalardan dumanların yükseldiğini aktardı.

        Husiler: Suudi Arabistan Hudeyde'ye saldırdı

        Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde iletişim tesisleri ile Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlendiğini, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

        Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalında yayımlanan haberde, Hudeyde kentindeki iletişim kurumuna ait tesislerin hava saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Haberde, Hudeyde kentine bağlı Kamaran Adası'na da hava saldırıları düzenlendiği aktarılırken hedef alınan noktalar veya olası can kaybı ve hasara ilişkin ayrıntı verilmedi.

        Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı "26 Eylül" internet sitesi ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hudeyde'ye çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini ileri sürerek saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

        Sosyal medya kullanıcıları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Hudeyde'deki silah depolarında meydana gelen patlamaların ardından yangın çıktığını öne sürdükleri görüntüleri paylaştı.

        Suudi Arabistan, Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

        Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

        REKLAM

        Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın bugün yayımladığı haberde, Suudi bir şirkete ait NCC MASA adlı geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken hedef alındığı, geminin gövdesinde hafif hasar oluştuğu açıklanmıştı.

        Geminin ve mürettebatın güvenliğinin kontrol edilmesinin ardından seyrine devam ettiği aktarılmıştı.

        SPA, dün de Suudi bir şirkete ait "Encelia" adlı geminin Kızıldeniz'de hedef alındığını ve geminin ön bölümünde yangın çıktığını, mürettebattan yaralanan olmadığını duyurmuştu.

        Suudi Arabistan, söz konusu saldırıların kim tarafından ve ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşmazken, gemi ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması ve deniz çevresinin korunması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirmişti.

        Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

        REKLAM

        Suudi Arabistan ise Husilerin Yemen'e abluka uygulandığı yönündeki suçlamalarını reddederek, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarının 2026'nın ilk yarısında gıda, yakıt ve inşaat malzemesi taşıyan 300'den fazla gemiyi kabul ettiğini açıklamıştı.

        Riyad ayrıca gemilerini korumak için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti.

        Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

        Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 22 Temmuz 2026 (İstanbul'da Beklenen Yağış Başladı Mı?)

        Çerçeve yasa ne zaman gelecek? İstanbul'da beklenen yağış başladı mı? Özgür Özel, yeni parti kuruluşu için tarih verdi. 5 isim Ahbap'ta ifadeye çağrıldı. Üniversitelerde 16 yeni program. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"