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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek: Ahbap soruşturması genişleyebilir

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: Ahbap soruşturması genişleyebilir

        Adalet Bakanı Akın Gürlek "Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Çok büyük bir organizasyon var burada." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları:

        Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı.

        Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi. Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar.

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        Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor.

        "YAZICIOĞLU, FETÖ'NÜN HEDEFİNDEYDİ"

        Soruşturmada deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde. Yazıcıoğlu, FETÖ’nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonu ile cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var.

        "İMAMOĞLU SÜREKLİ POLEMİK ÇIKARIYOR"

        Sanık Ekrem İmamoğlu duruşmalarda sürekli polemik çıkararak olayı siyasi bir şov malzemesine dönüştürmeye çalışıyor. İddia makamının sunduğu 143 eyleme karşı avukatlarıyla birlikte somut savunmasını yapıp delilleri çürütmesi gerekirken, 'Siyasi kişiliğimden dolayı bana operasyon yapıldı' diyerek meseleyi saptırıyor. Huzur ve disiplini bozduğu için son duruşmada salon dışına çıkarıldı; mahkeme başkanı bunu yapmak zorundaydı. Mahkemeler bu tarz propagandalardan etkilenmez. Yargılamanın usulü bellidir; önce tutuklu sanıklar, ardından tutuksuzlar dinlenir, tanıklar dinlenip deliller tartışılır ve Türk milleti adına vicdani kanaatle karar verilir.

        BELEDİYE OPERASYONLARI

        Belediye operasyonları; ihbarlar, MASAK raporları, para trafikleri ve özellikle etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin beyanlarıyla şekilleniyor. İBB dâhil geçmişteki operasyonlarda da gördük ki içeriden çözülmeler, itiraflar çok etkili oluyor. Ancak şunu net bir şekilde vurgulamak isterim: Hiçbir başsavcılık tek başına bir itirafçının beyanıyla hareket etmez. O beyanın mutlaka maddi delillerle, MASAK raporlarıyla, HTS kayıtlarıyla, hatta gerekiyorsa fiziki ve teknik takiple somut olarak teyit edilmesi gerekir. Ancak bu deliller doğrulandığı takdirde operasyon aşamasına geçilir.

        SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ

        Sosyal medya kuralsız bir alan olamaz; orada işlenen suçların da bir karşılığı olmalıdır. Siber Başkanlığımız ve platform temsilcileriyle hazırladığımız yasa çalışması Ekim ayında Meclis’e gelecek. Amacımız sahte hesapların önüne geçerek sosyal medyada gerçek kimlik kullanımını sağlamak; böylece itibar suikastları ve dolandırıcılık suçlarının faillerini kolayca tespit edip hesap sorabilmektir.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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