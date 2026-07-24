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        Haberler Gündem Güncel 29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi

        29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi

        Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde Bursa'dan Kars'a seyreden C.D. idaresindeki yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 39'u yolcu 42 kişiden 29'u yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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