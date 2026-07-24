29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 23:31 Güncelleme:
Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde Bursa'dan Kars'a seyreden C.D. idaresindeki yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 39'u yolcu 42 kişiden 29'u yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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