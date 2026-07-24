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        Haberler Dünya "İran henüz anlaşmaya hazır değil"

        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın henüz anlaşmaya hazır olmadığını ifade ederken, "Müzakere edebiliriz, hâlihazırda konuşuyoruz. Görüşmelerin ne getireceğini göreceğiz." diye konuştu. ABD Başkanı ayrıca, Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılması gerektiğine ilişkin söylemini yineledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 23:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"

        Donald Trump, Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı, "Anlaşmak istiyorlar. Onların anlaşmaya hazır olduğunu düşünmüyorum. Bazen, anlaşmak istediklerini söylemek istemiyorlar. Sert görünmek istiyorlar. İki yol var: Onları parça parça dağıtabiliriz. Ya da onlarla müzakere edebiliriz ki şu anda yaptığımız şey de bu." ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, "Şu anda onlarla görüşüyoruz. Sanırım gün geçtikçe daha ciddi bir tavır sergiliyorlar. Anlaşmayı daha akıllıca bir yol olarak görüyorum ancak şu an yaptığımız şey daha kolay bir yol. Hazırız ve tetikteyiz." şeklinde konuştu.

        İran'a yönelik "çok büyük bir saldırı düşündüğüne" dair sözlerinin hatırlatılması üzerine açıklamada bulunan Trump, "Onlarla konuşuyoruz. Belki bir kırılma noktası olmayacak, belki de olacak." dedi.

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        Öte yandan, Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılması gerektiğine dair söylemini yineleyen Trump, "Suudiler, İbrahim Anlaşmaları'na taraf olmalı. Artık zamanı geldi. Onlar ve diğerleri bunu İran yüzünden yapmamışlardı. Ancak İran artık bir sorun teşkil etmiyor. İran artık büyük bir güç değil." dedi.

        Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmanın İbrahim Anlaşmaları'na bağlı olduğunu bildiren Trump, "Suudi Arabistan İbrahim Anlaşmaları'na katılmıyorsa ben bu anlaşmayı yapmayacağım. Bu her zaman anlaşılmıştı. Suudi Arabistan biliyordu." diye konuştu.

        İBRAHİM ANLAŞMALARI

        İbrahim Anlaşmaları, 2020 yılında ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarıdır. İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, ardından Sudan ve Fas, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayı veya geliştirmeyi kabul etmişti.

        Anlaşmalar, taraflar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını veya geliştirilmesini, ekonomik, ticari, teknolojik ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılmasını öngörmektedir. Bu süreç, Orta Doğu'daki bölgesel ilişkilerde önemli bir değişim olarak değerlendirilmiş ve İsrail ile bazı Arap devletleri arasındaki resmî ilişkilerin genişlemesini sağlamıştı.

        *Fotoğraf: AFP (AP aracılığıyla)

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