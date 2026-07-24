Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Monza: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray - Monza: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı ilk özel maçta İtalya Serie A ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Carboni ve Cutrone'nin gollerine engel olamayan sarı-kırmızılar, ikinci hazırlık maçında ilk mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 22:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray'dan tatsız prova!

        Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken, Avusturya kampındaki ilk sınavında Monza ile karşılaştı.

        Sarı-kırmızılılar yedek ağırlıklı bir 11'le başladığı mücadelede İtalya Serie A ekibine her iki yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 mağlup oldu.

        Galatasaray, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı.

        İtalya temsilcisi, 23. dakikada Andrea Carboni'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

        REKLAM

        İkinci yarıya da hızlı başlayan Monza, 49. dakikada Patrick Cutrone'nin ağları sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın devamında başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 62. dakikasında Lucas Torreira, Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Berat Luş ve Yusuf Sivaslıoğlu'nu oyuna dahil etti. Buruk, 81. dakikada ise Eyüp Aydın'ı sahaya sürerken 89. dakikada Dağhan Kahraman, Furkan Koçak ve Eyüp Can Karasu'ya görev verdi.

        İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA İLK MAĞLUBİYET

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Monza'ya ise 2-0 yenildi.

        Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya ekibi Venezia ile karşılaşacak.

        TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

        Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 6 bin Türk futbolsever seyretti.

        Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi, sırası ve sonrasında destek verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik poz!

        Eskişehir'de, dün gece polisler tarafından durdurulan motosikleti kullanan 15 yaşındaki kız çocuğu, 101 bin TL ceza tutanağı ile ablasına poz verdi. Olay, kameraya da yansıdı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"