Adana'da koca dehşeti! Karısını uykusunda vurarak öldürdü

Dükkanı ve otomobili yakılan Esra: Karakolda da tehdit etti, korkuyorum

ANKARA'da Esra Ö.'nün (33) işlettiği güzellik salonu ile otomobilini ateşe verip, sokak ortasında arkasından pompalı tüfekle ateş eden Hasan Hüseyin G. (47) tutuklandı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Esra Ö., şüphelinin karakolda 'Buradan çıktıktan sonra kalan işime devam edeceğim' diyerek tehditlerin... Daha Fazla Göster ANKARA'da Esra Ö.'nün (33) işlettiği güzellik salonu ile otomobilini ateşe verip, sokak ortasında arkasından pompalı tüfekle ateş eden Hasan Hüseyin G. (47) tutuklandı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Esra Ö., şüphelinin karakolda 'Buradan çıktıktan sonra kalan işime devam edeceğim' diyerek tehditlerini sürdürdüğünü söyledi. Esra Ö., "Korkuyorum. İçeriden çıkmasını istemiyorum. Ben ölseydim kadın cinayeti olacaktım. Kesinlikle içeriden çıkmasını istemiyorum, tek dileğim bu" dedi. (DHA) Daha Az Göster