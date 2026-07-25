Adana'da koca dehşeti! Karısını uykusunda vurarak öldürdü
Adana'da boşanma aşamasındaki karısını, uyuduğu sırada tabancayla vurarak öldüren cani koca, polis ekiplerince gözaltına alındı
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 06:47 Güncelleme:
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan bir sitede, boşanma aşamasındaki H.M.K. (40) ile eşi H.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
UYKUSUNDA VURDU
İddiaya göre, tartışmanın ardından H.K, uyuduğu sırada karısı H.M.K'ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan şüpheli koca kısa sürede yakalandı. Kadının cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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