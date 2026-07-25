Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da koca dehşeti! Karısını uykusunda vurarak öldürdü

        Adana'da koca dehşeti! Karısını uykusunda vurarak öldürdü

        Adana'da boşanma aşamasındaki karısını, uyuduğu sırada tabancayla vurarak öldüren cani koca, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 06:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan bir sitede, boşanma aşamasındaki H.M.K. (40) ile eşi H.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        UYKUSUNDA VURDU

        İddiaya göre, tartışmanın ardından H.K, uyuduğu sırada karısı H.M.K'ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli koca kısa sürede yakalandı. Kadının cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dükkanı ve otomobili yakılan Esra: Karakolda da tehdit etti, korkuyorum

        ANKARA'da Esra Ö.'nün (33) işlettiği güzellik salonu ile otomobilini ateşe verip, sokak ortasında arkasından pompalı tüfekle ateş eden Hasan Hüseyin G. (47) tutuklandı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Esra Ö., şüphelinin karakolda 'Buradan çıktıktan sonra kalan işime devam edeceğim' diyerek tehditlerin...
        #adana
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi
        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        Yemen'de patlama sesleri
        Yemen'de patlama sesleri
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"