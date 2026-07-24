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        Haberler Gündem Güncel 40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi

        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi

        Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde Bursa'dan Kars'a seyreden C.D. idaresindeki yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan 20'si Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, diğer 20'si ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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